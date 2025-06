Ứng viên số một vô địch Club World Cup 2025

Nhà đương kim vô địch Champions League sở hữu tỷ lệ 19%, theo thống kê từ Opta. Với đội hình đầy ngôi sao và phong độ cao như Ousmane Dembele, Vitinha, Nuno Mendes và Achraf Hakimi, PSG nhận được sự tín nhiệm từ các chuyên gia bóng đá trên toàn thế giới.

Club World Cup không chỉ là một sân chơi quốc tế mà còn là cơ hội để PSG bổ sung thêm danh hiệu vào phòng truyền thống. Ở mùa giải vừa qua, CLB nước Pháp đã giành cú ăn ba vĩ đại, bao gồm Ligue 1, Champions League và Cúp quốc gia Pháp.

Theo sát PSG là Manchester City với 18% tỷ lệ vô địch. Dưới sự dẫn dắt của HLV Pep Guardiola, cùng sự bổ sung hàng loạt tân binh như Tijjani Reijnders, Rayan Ait-Nouri và Rayan Cherki, đội chủ sân Etihad kỳ vọng có một màn "lột xác" sau mùa giải 2024/25 đáng thất vọng.

Bayern Munich và Inter Milan cũng là những đối thủ khó chịu ở Club World Cup năm nay. Theo tính toán của Opta, Bayern đứng ở vị trí thứ ba với 13% cơ hội vô địch, trong khi Inter Milan xếp thứ tư với 12%. Cả hai đội bóng này đều có truyền thống mạnh mẽ trong các giải đấu châu lục và chắc chắn sẽ là những đối thủ đáng gờm cho bất kỳ ai.

Real Madrid chỉ được xếp hạng 5 với tỷ lệ vô địch là 10%. "Los Blancos" đang đối mặt với khó khăn khi thiếu vắng đến 8 ngôi sao trước thềm Club World Cup. Màn ra mắt của HLV Xabi Alonso chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông thế giới.

FIFA Club World Cup 2025 sẽ diễn ra tại Mỹ từ ngày 14/6 đến 13/7. Với thể thức mới mở rộng lên 32 đội, giải đấu hứa hẹn mang đến những trận cầu đỉnh cao, đánh dấu bước ngoặt trong lịch sử bóng đá cấp câu lạc bộ thế giới.

