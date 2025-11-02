Ronaldo ghi bàn sau quyết định 'có mùi' của trọng tài

Rạng sáng 2/11, Cristiano Ronaldo lập cú đúp giúp Al Nassr đánh bại Al Fayha 2-1 ở vòng 7 Saudi Pro League.

Phút bù giờ thứ 14 của hiệp hai, khi tỷ số đang là 1-1, trọng tài cho Al Nassr hưởng phạt đền vì cho rằng Mikel Villanueva để bóng chạm tay trong một pha không chiến. Tuy nhiên, video làm chậm lại chỉ ra rằng bóng chỉ chạm vào đầu của số 17 bên phía đội khách.

Dù cầu thủ Al Fayha phản ứng, trọng tài chính vẫn giữ nguyên quyết định. Từ cự ly 11 m, Cristiano Ronaldo tận dụng để ghi bàn ấn định thắng lợi 2-1 cho chủ nhà.

Tình huống dẫn đến quả phạt đền "ma" của Al Nassr.

Trên mạng xã hội, 2 ngôi sao Ruben Neves (Al Hilal) và Riyadh Mahrez (Al Ahli) đồng loạt tỏ thái độ bằng việc đăng hàng loạt biểu tượng mặt cười khi chứng kiến Al Nassr ghi bàn nhờ sai lầm của trọng tài.

Nhiều CĐV cũng bày tỏ sự bức xúc. "VAR đã làm gì ở tình huống này", một fan bình luận. "Ai cũng hiểu rằng ban tổ chức đang làm mọi cách để Ronaldo có danh hiệu ở mùa này", người thứ 2 lên tiếng. "Bàn thắng đáng xấu hổ của Ronaldo", một CĐV khác cho biết.

Quả phạt đền thành công ở phút 90+14 của Ronaldo giúp Al Nassr nối dài mạch trận toàn thắng tại SPL. Với 7 trận thắng liên tiếp, Ronaldo cùng đồng đội giữ vững ngôi đầu với 21 điểm, hơn đội đứng thứ 2, Al Taawon 3 điểm.

Pha làm bàn từ chấm 11 m cũng là pha làm bàn thứ 2 của CR7. Trước đó, anh gỡ hòa 1-1 cho đội bóng thủ đô bằng cú dứt điểm cận thành ở phút 37, sau đường kiến tạo của Kingsley Coman.

Ronaldo đã có 8 bàn thắng tại SPL mùa này và đã ghi 5 bàn trong 5 lần ra sân gần nhất cho Al Nassr. CR7 cần 48 bàn nữa để chạm cột mốc 1.000.

Bảng xếp hạng SPL.