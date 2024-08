Ronaldo có thể vượt MrBeast để thành ‘vua YouTube’?

Siêu sao Cristiano Ronaldo được kỳ vọng sẽ trở thành YouTuber lớn nhất thế giới, xô đổ mọi kỷ lục.

Ronaldo được kỳ vọng sẽ trở thành YouTuber thành công nhất. Ảnh: RYOR.

Một đêm sau khi lập YouTube cá nhân, Ronaldo đã nhanh chóng xác lập nhiều thành tích trên nền tảng. Thành công của CR7 là điều có thể dự báo từ trước bởi độ nổi tiếng của anh trên mạng xã hội. Mặt khác, siêu sao bóng đá biết cách khai thác tên tuổi của mình để thu hút người dùng ở nền tảng số.

Đối chiếu với xu hướng phát triển trên nền tảng, Ronaldo được kỳ vọng sẽ trở thành kẻ thách thức vị trí thống trị của MrBeast tại YouTube, bất chấp khoảng cách hiện còn xa.

Ronaldo đến đúng lúc

Trong giai đoạn cuối sự nghiệp, Ronaldo có nhiều thời gian hơn để phát triển cho nền tảng video, vốn tốn công sản xuất và phải duy trì lượng bài đăng ổn định. Mặt khác, các số liệu cho thấy đây là thời điểm vàng cho một ngôi sao như anh gia nhập YouTube.

Gần đây, các kênh về nội dung bóng đá như Celine Dept và AG Soccer Team đang thu hút lượng xem lớn. Tổng số theo dõi có thể đưa họ vào nhóm 50 kênh được quan tâm nhất trên YouTube hiện tại. Những người làm sáng tạo nội dung nổi tiếng cũng tìm cách đặt chân vào ngành công nghiệp bóng đá. Nhóm YouTuber Dude Perfect vừa mua lượng cổ phần thiểu số, nhưng cũng biến họ thành một trong những người sở hữu của Burnley, đội bóng thuộc EPL.

Ronaldo chọn thời điểm thích hợp để làm YouTube. Ảnh: @Cristiano.

Logan Paul, người làm nội dung nhiều tai tiếng, kiêm ông chủ hãng nước tăng lực Prime, công bố mối quan hệ với Arsenal, một trong Big6 và là Á quân 2 mùa gần nhất ở Ngoại hạng Anh. Nhóm YouTube Sidemen cũng tài trợ cho một đội bóng bán chuyên tại Anh, với logo Sides (hãng đồ ăn nhanh) của họ trên ngực áo.

iShowSpeed, một trong những YouTuber/Streamer nổi tiếng nhất trên tảng hiện tại, là fan cứng của Ronaldo. Những nội dung "hút view" nhất của người này đều liên quan đến CR7. Điều này cho thấy danh tiếng và sự quan tâm dành cho cựu sao Real Madrid.

Mặt khác, TubeFilter cho rằng việc phát triển kênh YouTube còn mở ra cho Ronaldo cơ hội tiến sâu vào lĩnh vực truyền thông ở Mỹ. Các ngôi sao thể thao tên tuổi như Kevin Durant, Lebron James hay Bryson DeChambeau thu hút hàng triệu lượt xem ở nền tảng nhờ cách kết hợp định dạng từ các YouTuber hàng đầu, với góc nhìn cá nhân.

Ronaldo cũng làm điều tương tự với tài khoản của mình. Trong loạt video mới đăng, các nội dung bao gồm chọn lựa (This or That) hay Podcast, Vlog xuất hiện. Thể loại này đều không mới, nhưng nó được quan tâm bởi người dẫn dắt là ngôi sao bóng đá hàng đầu.

CR7 có thể vượt qua MrBeast?

Sau khi công bố kênh, Ronaldo ngay lập tức xô đổ nhiều kỷ lục. UR Cristiano là tài khoản đạt 100.000, 1 triệu, 10 triệu đăng ký nhanh nhất trên YouTube. Sau khoảng 14 giờ ra mắt, YouTuber CR7 đã đạt 12 triệu người theo dõi. Với tốc độ tăng trưởng hiện tại, Variety dự báo Ronaldo có thể vượt qua MrBeast, thành tài khoản nhiều đăng ký nhất.

Ngoài độ nổi tiếng toàn cầu của thủ quân tuyển Bồ Đào Nha, cách Ronaldo phát triển ở các nền tảng khác cho thấy tiềm năng tăng trưởng. Cụ thể, chủ nhân của 6 quả bóng vàng đang là người có nhiều theo dõi nhất trên mọi mạng xã hội, với tổng hơn 920 triệu. Chỉ cần chuyển đổi một phần ba số này sang YouTube, anh đã có thể ngang bằng MrBeast.

Những livestream so số đăng ký xuất hiện trở lại như thời PewDiepie - T Series. Ảnh: 90Score.

Mặt khác, Ronaldo cũng cho thấy mức độ đầu tư cao cho dự án YouTube. Video công bố tài khoản được chuẩn bị trước, biên tập theo đúng xu hướng được ưa chuộng ở nền tảng. Khoảng 18 video được công bố đồng thời, với đa dạng chủ đề cho người xem theo dõi. Trong đó, có cả các chương trình dài tập, được chuẩn bị công phu.

UR Cristiano được YouTube ưu ái. Công ty cấp xác minh chính chủ cho Ronaldo từ lúc tạo lập. Thông thường, người đạt ít nhất 100.000 đăng ký với được phân phối dấu tick. Mặt khác, ngay khi CR7 đủ 1 triệu đăng ký, phần thưởng nút vàng cũng được gửi tới nhà anh như được chuẩn bị trước.

Trong quá khứ, những cuộc so kè trên nền tảng số thường giúp cả hai tăng trưởng. Trận chiến giữa PewDiePie và T Series mang lại cho họ rất nhiều danh tiếng. Chính MrBeast cũng nhận được nhiều thành quả bằng cách ăn theo, ủng hộ PewDiePie.