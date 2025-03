Vì sao ‘Sự nghiệp chướng’ của Pháo biến mất khỏi top thịnh hành

MV bị giới hạn độ tuổi vì lời hát dung tục, mang tính công kích. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ đây là quyết định từ YouTube hay do ê-kíp của nữ rapper chủ động điều chỉnh.

Sự nghiệp chướng của Pháo bất ngờ bốc hơi khỏi top thịnh hành. Ảnh: Pháo/Instagram.

Ca khúc Sự nghiệp chướng của rapper Pháo, gây bão mạng xã hội và giữ vị trí số một trên top trending YouTube Việt Nam trong gần 8 ngày, đã bất ngờ rớt khỏi danh sách thịnh hành vào sáng 30/3. Thay vào đó, Bắc Bling của Hòa Minzy quay vị trí này, sau đó đến Dancing in the dark của Soobin Hoàng Sơn.

Theo nhiều nguồn tin, nguyên nhân chính khiến Sự nghiệp chướng biến mất khỏi nhóm thịnh hành có thể là do YouTube đã bật chế độ giới hạn độ tuổi (dưới 14 tuổi không thể xem) đối với MV. Việc này làm giảm phạm vi tiếp cận của video, đồng thời ảnh hưởng đến khả năng xuất hiện trong danh sách thịnh hành.

Trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Nguyễn Lạc Huy, quản lý MCN Schannel, cho rằng việc MV bị giới hạn độ tuổi khiến lượng xem mới bị giảm đột ngột. Điều này dẫn đến việc bài hát không đủ chỉ số để vào nhóm Trending trên nền tảng.

Thông báo đến người dùng khi truy cập đường dẫn bài hát Sự nghiệp chướng.

Trước khi đăng tải một video lên YouTube, chủ tài khoản có lựa chọn chế độ đăng tải công khai hay giới hạn độ tuổi. Việc một video đã đăng tải bất ngờ bị đưa về chế độ giới hạn có nghĩa là sau khi quét lại một lần nữa, YouTube đã phát hiện nội dung có yếu tố không phù hợp với trẻ em.

Ngoài ra, nền tảng cũng có thể đưa video về chế độ này khi có nhiều lượt báo cáo từ người dùng về nội dung không phù hợp. Mặt khác, không loại trừ khả năng ê-kíp của Pháo có thể đã chủ động giới hạn phạm vi tiếp cận để tuân thủ chính sách của nền tảng.

Vào năm 2024, MV How Sweet của nhóm nhạc New Jeans cũng bất ngờ bị đưa về chế độ này, khiến thành tích quốc tế của ca khúc bị tụt đáng kể. Người hâm mộ sau khi khiếu nại đã nhận phản hồi rằng việc này do chính nhà sáng tạo (HYBE) tự thiết lập, chứ không phải do YouTube duyệt.

Ngay từ khi ra mắt, Sự nghiệp chướng đã trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội, không chỉ vì giai điệu bắt tai mà còn bởi phần lời được cho là có ẩn ý "cà khịa" một nhân vật có tiếng trong giới streamer.

Ca khúc đánh dấu sự trở lại của Pháo sau các sản phẩm thành công như 2 phút hơn hay Hết nước chấm, được nhiều nhạc sĩ, ca sĩ dành lời khen với phong cách âm nhạc khác biệt và chất rap đặc trưng.

Dù không còn trong danh sách thịnh hành, Sự nghiệp chướng vẫn tiếp tục được nhắc đến, chứng tỏ sức ảnh hưởng lớn của ca khúc. Sau 8 ngày, ca khúc đạt 21 triệu lượt xem. Việc YouTube giới hạn độ tuổi có thể khiến MV bị giảm lượt xem, nhưng cũng vô tình tạo hiệu ứng ngược khi nhiều người tò mò tìm kiếm và thảo luận về nó.