Ronaldo chê giải nhà nghề Mỹ

Siêu sao người Argentina chọn theo đuổi “giấc mơ Mỹ” vào hè 2023 khi gia nhập Inter Miami. Tại đây, Messi giành danh hiệu thứ 46 trong sự nghiệp. Vài tháng trước khi Messi đặt chân đến Florida, Ronaldo chuyển sang Trung Đông với bản hợp đồng béo bở tại Al Nassr.

Ronaldo vẫn duy trì phong độ ấn tượng tại Saudi Pro League (SPL), thậm chí còn ghi nhiều bàn thắng hơn Messi ở MLS. Chính vì thế, CR7 tin mình đã chọn một thử thách khắc nghiệt hơn so với Leo.

"Tôi cảm thấy tiếc vì có sự khác biệt rõ ràng giữa cách mọi người nói về Saudi Arabia và cách họ nói về Mỹ", Ronaldo chia sẻ. "MLS có phải là giải đấu kém hơn không? Rõ ràng là vậy. Nhưng vì là Saudi Arabia nên bị đánh giá thấp. Mọi người không biết họ đang nói gì. Chỉ cần nhìn vào những cầu thủ đang thi đấu ở đây, bạn sẽ thấy giá trị của SPL".

Cầu thủ 5 lần giành Quả bóng vàng cũng từng tuyên bố SPL có chất lượng tốt hơn cả Ligue 1. Ronaldo nhấn mạnh: "Khi tôi quyết định đến đây, tôi không nghĩ giải đấu sẽ phát triển nhanh như vậy, nhưng tôi biết chỉ sau một hoặc hai năm, nó sẽ vươn lên hàng top, như bây giờ. Mọi người không hiểu rõ, họ chỉ nói mà không biết thực tế".

Sắp bước sang tuổi 40 vào ngày 5/2, Ronaldo vẫn đang tận hưởng quãng thời gian chơi bóng tại Trung Đông và tin rằng quyết định rời châu Âu để đến Al Nassr là hoàn toàn chính xác.

Anh nói: "Ở Saudi Arabia, mọi thứ diễn ra rất tốt. Đã gần hai năm và tôi thực sự thích trải nghiệm này. Tôi thích sống ở đây, gia đình tôi cũng vậy. Từ khi rời Madeira năm 12 tuổi, tôi đã luôn tìm kiếm những thử thách lớn và tôi không hề e ngại điều đó. Tôi thích chinh phục thử thách".

Ronaldo dự kiến gia hạn hợp đồng với Al Nassr đến năm 2026, với mục tiêu cán mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp trước khi tính đến chuyện giải nghệ. Đồng thời, anh cũng hy vọng sẽ tiếp tục góp mặt tại World Cup 2026.

