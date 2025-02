Thống kê đáng sợ của Ronaldo

Rạng sáng 4/2 (giờ Hà Nội), Ronaldo ghi 2 bàn trong chiến thắng 4-0 của Al Nassr trước Al Wasl tại vòng phân hạng AFC Champions League Elite. ESPN thống kê rằng sau tuổi 30, CR7 cán mốc 460 pha lập công. Con số này chỉ kém 3 bàn so với thời điểm trước khi siêu sao người Bồ Đào Nha bước sang tuổi 30.

Trên mạng xã hội, người hâm mộ trầm trồ về sự bền bỉ của Ronaldo. Một CĐV chia sẻ trên X: "Không thấy có gì khác biệt trước và sau khi Ronaldo 30 tuổi. Thật khủng khiếp". Tài khoản khác nhận xét: "Hiếm có cầu thủ nào trên thế giới làm được điều này. Thể chất của Ronaldo quá tốt".

Người hâm mộ khác bình luận: "Tôi không nghĩ có ai chuẩn bị bước sang tuổi 40 lại có màn trình diễn tốt đến thế. Tầm ảnh hưởng của Ronaldo quá lớn".

Với 2 pha lập công vào lưới Al Wasl, Ronaldo có tổng cộng 923 bàn thắng trong sự nghiệp. Kể từ khi bước sang tuổi 39, cựu tiền đạo Manchester United góp công vào 58 bàn thắng (50 bàn, 8 kiến tạo) chỉ sau 56 lần ra sân. Tính từ đầu năm nay, Ronaldo chơi 6 trận và ghi 6 bàn.

Trước đó, siêu sao người Bồ Đào Nha cũng tạo kỷ lục ghi bàn trong 24 năm liên tiếp. Đỉnh cao của CR7 là vào năm 2013 khi anh ghi đến 69 bàn.

Màn tỏa sáng của Ronaldo cùng các pha lập công của Al Hassan và Al Fatil giúp Al Nassr thắng tưng bừng trên sân nhà trước Al Wasl. Trước đó, siêu sao người Bồ Đào Nha và các đồng đội đã giành vé vào thẳng vòng 1/8 AFC Champions League Elite mùa giải năm nay.

Al Nassr sẽ có ít ngày nghỉ ngơi trước khi tiếp đón Al Feiha thuộc vòng 19 Saudi Pro League lúc 22h20 ngày 7/2.

