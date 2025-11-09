Ronaldo buông lời mỉa mai trọng tài

Cristiano Ronaldo lại trở thành tâm điểm chú ý trong chiến thắng 3-1 của Al Nassr trước Neom ở vòng 8 Saudi Pro League hôm 8/11.

Trận đấu trên sân khách của Al Nassr khởi đầu khá cân bằng, và hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi. Tuy nhiên, trước khi tiếng còi kết thúc 45 phút đầu tiên vang lên, Ronaldo tỏ ra bức xúc khi cho rằng trọng tài đã cắt còi quá sớm, làm gián đoạn một tình huống tấn công có thể dẫn đến bàn thắng cho Al Nassr.

Khi các cầu thủ rời sân để vào đường hầm, siêu sao người Bồ Đào Nha tiến đến gần trọng tài và buông lời mỉa mai. Ống kính truyền hình ghi lại khoảnh khắc Ronaldo giơ ngón tay cái và lớn tiếng nói: “Làm tốt lắm. Cứ tiếp tục như vậy nhé, ông đang có một trận đấu tuyệt vời đấy!” – một câu nói đầy châm biếm thể hiện rõ sự không hài lòng của CR7.

Ronaldo mỉa mai trọng tài.

Sang hiệp hai, Al Nassr thể hiện đẳng cấp vượt trội. Angelo Gabriel, Joao Felix và chính Ronaldo là những người trực tiếp ghi bàn, mang về 3 điểm cho đội khách.

Với Ronaldo, đây là pha lập công thứ 953 trong sự nghiệp đỉnh cao của anh. Tính riêng tại Saudi Pro League, CR7 đã góp dấu giày vào 100 bàn thắng (83 bàn, 17 kiến tạo) – thành tích mà chưa ngoại binh nào trong lịch sử CLB đạt được.

Al Nassr duy trì mạch toàn thắng từ đầu mùa và tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng Saudi Pro League với 24 điểm, hơn đội xếp thứ hai là Al Taawon 3 điểm. Sau trận đấu này, Ronaldo sẽ trở lại hội quân cùng tuyển Bồ Đào Nha để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026.

