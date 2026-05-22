Ronaldo bật khóc

Siêu sao người Bồ Đào Nha rơi lệ sau khi giúp Al Nassr giành chức vô địch Saudi Pro League vào rạng sáng 22/5.

Ronaldo khóc sau khi ghi bàn.

Phút 81, Cristiano Ronaldo tận dụng sai sót nơi hàng thủ Damac để hoàn tất cú đúp, đồng thời ấn định thắng lợi 4-1 cho Al Nassr

Sau khi lập công, Ronaldo thực hiện màn ăn mừng Siu đầy cảm xúc rồi bật khóc ngay trên sân. Đến khi được rút ra nghỉ ở phút 88, lão tướng sinh năm 1985 tiếp tục rơi những giọt nước mắt hạnh phúc ở khu kỹ thuật và được đồng đội và ban huấn luyện đến chia vui. Trên khán đài VIP, vợ chưa cưới Georgina Rodriguez và con gái của Ronaldo đều nở nụ cười rạng rỡ.

Sau thất bại ở chung kết AFC Champions League Two trước Gamba Osaka ngay trên sân nhà, Ronaldo cùng đồng đội chịu sức ép rất lớn. Dù dẫn Damac đến 2 bàn, hàng thủ Al Nassr vẫn mắc sai sót và để đối thủ rút ngắn tỷ số còn 1-2.

Vào thời điểm khó khăn, Ronaldo đã tỏa sáng với hai bàn thắng liên tiếp, trong đó có một siêu phẩm đá phạt hàng rào, qua đó giúp đội bóng thủ đô Riyadh giải cơn khát danh hiệu vô địch quốc gia kéo dài từ năm 2019. Với cá nhân CR7, đây là chiếc cúp chính thức ở cấp câu lạc bộ đầu tiên, kể từ khi anh rời Juventus.

Sau chức vô địch Saudi Pro League 2025/26, Al Nassr đứng trước mùa hè đầy biến động khi huấn luyện viên trưởng Jorge Jeus xác nhận rời đi.