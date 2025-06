Ronaldo bật cười khi nói về Messi

Cristiano Ronaldo mang đến khoảnh khắc hài hước và đáng nhớ trong buổi họp báo trước trận chung kết Nations League sẽ diễn ra vào ngày 9/6, khi bất ngờ được hỏi về Lionel Messi. Một phóng viên người Argentina bất ngờ đặt câu hỏi: "Anh có nghĩ mình sẽ chơi cùng Messi trong tương lai không?". CR7 bật cười đáp: "Cậu định hỏi về Messi ở đây à?".

Ronaldo nói: "Bueno, boludo" (tạm dịch: Ờ thì cậu hỏi khó đấy). Câu nói tiếng lóng quen thuộc ở Argentina khiến cả khán phòng bật cười. CR7 tiếp tục: "Tôi rất yêu mến Argentina. Vợ tôi là người Argentina. Tôi thậm chí từng được mời đá FIFA Club World Cup cho một đội ở đó".

Ronaldo để ngỏ khả năng: "Đừng bao giờ nói không bao giờ. Nhưng thành thật thì điều đó rất khó. Tôi quý Messi, chúng tôi đứng cùng sân khấu bóng đá suốt 15 năm. Hồi đó tôi còn là người giúp anh ấy dịch từ tiếng Anh sang tiếng Tây Ban Nha mỗi khi tham dự sự kiện".

Trước đó, Chủ tịch FIFA, Gianni Infantino tiết lộ khả năng Ronaldo có thể góp mặt tại FIFA Club World Cup 2025, thậm chí có thể sát cánh cùng Messi. Ông cho hay: "Tôi rất muốn thấy Cristiano và Messi thi đấu cùng nhau. Hãy tưởng tượng họ chơi cho cùng một đội ở giải đấu này? Đó sẽ là điều thực sự đặc biệt".

FIFA Club World Cup 2025 là phiên bản mở rộng với 32 CLB hàng đầu thế giới tổ chức tại Mỹ vào tháng 6. Messi chắc chắn sẽ góp mặt trong màu áo Inter Miami với tư cách đại diện MLS. Trong khi đó, Al Nassr của Ronaldo không có vé dự giải đấu này.

Tuy nhiên, FIFA xác nhận 32 đội dự Club World Cup 2025 được phép thực hiện những thương vụ chuyển nhượng hoặc mượn cầu thủ trong kỳ đăng ký bổ sung đặc biệt từ ngày 1 đến 10/6.

