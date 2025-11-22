'Rốn lũ' Đắk Lắk vẫn chìm trong biển nước nhìn từ trên cao

|
Ngày 22/11, lũ ở các khu vực trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk dần rút. Theo hình ảnh được ghi lại vào 9h sáng cùng ngày tại xã Hòa Thịnh (Phú Yên cũ) - một trong những "rốn lũ" ngập sâu của tỉnh - nước đã rút bớt. Người dân có thể di chuyển bổ sung lương thực. Tuy nhiên, một số vùng trũng vẫn còn ngập nặng, cần trợ giúp của đội cứu hộ địa phương để tiếp cận bà con. Ảnh: Nghinh Phong Media.
Sau khi mạng xã hội lan truyền thông tin "nhà nghỉ trú lũ sập", "hàng trăm người chết" tại xã Hòa Thịnh, sáng 22/11, ông Lê Chí Hoại, Chủ tịch UBND xã, xác nhận với Tri Thức - Znews đó đều là thông tin bịa đặt. Trước đó, giữa tâm lũ, xã Hòa Thịnh chìm trong biển nước, có nơi ngập sâu 4-5 m khiến việc tiếp cận khó khăn. Tính đến trưa ngày 21/11, toàn bộ hệ thống giao thông vẫn tê liệt, điện thoại mất sóng, người trong vùng lũ chỉ biết ngóng chờ từng chiếc ca nô, thuyền máy xuất hiện giữa dòng nước xoáy. Ảnh: Nghinh Phong Media.
Sáng 22/11, tiếp nhận thông tin về khu vực ngập nặng, bà con bị cô lập, nhiều đội cứu hộ và thiện nguyện đã đổ về hỗ trợ xã Hòa Thịnh. Lãnh đạo địa phương cho biết công an, bộ đội cùng tham gia dọn dẹp khi nước dần rút, các đội cứu trợ tặng nhu yếu phẩm, bà con cơ bản được cung cấp đủ đồ ăn, nước uống. Ảnh: Nghinh Phong Media.
Trưa 22/11, Lương Vĩnh Long Nhật cùng nhóm cứu hộ SOS 38 Hà Tĩnh đã tiếp cận khu vực xã Hòa Xuân (Đắk Lắk). "Nước chưa rút hoàn toàn nhưng các đội cứu hộ đều có thể tiếp cận, bà con cũng an toàn", Long Nhật chia sẻ với Tri Thức - Znews. Anh Nguyễn Huy, một người dân địa phương, cho biết người dân ở "rốn lũ" tại xã này đã bị cô lập suốt 4 ngày 3 đêm, trong cảnh nước dâng sát mái nhà, mất điện toàn khu vực. Nước bắt đầu rút nhanh từ sáng nay. Ảnh: Lương Vĩnh Long Nhật.
Đây là ngày thứ 4 Long Nhật tham gia cứu hộ trong đợt lũ chưa từng thấy tại miền Trung. Trước đó, vào ngày 19 và 20/11, anh cứu hộ hàng trăm người dân tại Quy Nhơn cũ (nay là tỉnh Gia Lai). Đến xã Hòa Xuân, đội của chàng trai Huế mang giúp đồ cứu trợ như nhu yếu phẩm, đặc biệt là quần áo khô để người dân có đồ thay sau khi bị ngấm nước. Long Nhật cũng mang theo trạm sạc pin di động, giúp người dân sạc điện thoại khi điện vẫn chưa được khôi phục. Ảnh: Lương Vĩnh Long Nhật.
8h30 sáng 22/11 tại sân bay Phù Cát ( tỉnh Bình Định), máy bay Mi-17 thuộc Trung đoàn 930 (Sư đoàn 372) cất cánh, mang theo 3 tấn hàng hóa gồm lương thực, thực phẩm, lương khô, bánh, sữa, nước uống, áo phao… tiếp cận các xã ngập sâu của tỉnh Đắk Lắk để hỗ trợ người dân. Lúc 16h, Long Nhật cho biết trực thăng của quân đội bay vào thả đồ tiếp tế ở địa bàn xã Hòa Xuân. Hiện một số đoạn đường trong xã nước đã rút, người dân có thể di chuyển. Trong khi đó, nhiều ngôi nhà vẫn bị ngập tới sân. Ảnh: Lương Vĩnh Long Nhật.
Trong khi đó, tại khu vực chợ Tuy Hòa (Phú Yên cũ), nước đã rút hẳn. Sau trận ngập lụt lịch sử, khắp khu vực ngổn ngang rác thải và những đồ dùng bị dòng nước cuốn dạt vào. Ảnh: Tropical Trip Phú Yên.
Ngay khi nước rút, nhiều tiểu thương và người dân xung quanh đã tiến hành dọn rác, sắp xếp lại hàng hóa. Ảnh: Tropical Trip Phú Yên.
Từ sáng 21/11, khi nước rút tại Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), Công ty đô thị môi trường Nha Trang, các tình nguyện viên và người dân đã cùng nhau dọn rác trên bãi biển, trả lại vẻ đẹp trong lành cho biển Nha Trang sau những ngày mưa lũ. Ảnh: Quỳnh Long Hải.
Trước đó, chính quyền địa phương cũng đã cắm các biển báo cấm bơi lội tại khu vực để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách. Với tình trạng rác thải hiện tại, bãi biển sẽ phải mất thêm thời gian để ổn định trước khi có thể đón du khách trở lại. Ảnh: Quỳnh Long Hải.
Các đơn vị môi trường đô thị đang tiếp tục huy động nhân lực, máy móc để xử lý lượng rác khổng lồ phát sinh sau mưa lũ, khôi phục cảnh quan du lịch của Nha Trang. Ảnh: Quỳnh Long Hải.
