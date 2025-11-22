'Rốn lũ' Đắk Lắk vẫn chìm trong biển nước nhìn từ trên cao

Đây là ngày thứ 4 Long Nhật tham gia cứu hộ trong đợt lũ chưa từng thấy tại miền Trung. Trước đó, vào ngày 19 và 20/11, anh cứu hộ hàng trăm người dân tại Quy Nhơn cũ (nay là tỉnh Gia Lai). Đến xã Hòa Xuân, đội của chàng trai Huế mang giúp đồ cứu trợ như nhu yếu phẩm, đặc biệt là quần áo khô để người dân có đồ thay sau khi bị ngấm nước. Long Nhật cũng mang theo trạm sạc pin di động, giúp người dân sạc điện thoại khi điện vẫn chưa được khôi phục. Ảnh: Lương Vĩnh Long Nhật.