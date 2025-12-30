Gothic romantasy đánh bật dark academia năm 2026

Theo Fanbolt, dòng văn học gothic romantasy đang dần lấn át dark academia để trở thành xu hướng nóng nhất năm 2026.

Dòng văn học vườn trường đen tối dày đặc âm mưu của giới tinh hoa và sự mục ruỗng về đạo đức dark academia từng có thời hoàng kim. Trong suốt năm 2023 và đầu năm 2024, các thông báo xuất bản dark academia gần như thống trị thị trường.

Nhờ BookTok, nhiều câu chuyện dark academia đã trở thành hiện tượng, từ The Secret History của Donna Tartt, The Magiccians của Lev Grossman, Vicious của V.E.Schwab, Babel của R.F. Kuang đến Ninth House của Leigh Bardugo.

Gothic romantasy là sự kế thừa hoàn hảo

Tuy nhiên, chỉ có ba đầu sách dark academia được công bố sắp ra mắt trong sáu tháng gần đây.

Thể loại này đã đi đến điểm bão hòa. Trong các truyện thể loại này, trường nội trú nào cũng có án mạng. Trường đại học nào cũng che giấu một hội kín. Nhóm bạn nào cũng ẩn chứa những ý đồ đen tối. Độc giả bắt đầu khao khát những thứ khác hơn.

Đây có thể là động lực cho sự tăng trưởng của gothic romantasy khi doanh số của thể loại này tăng 40% so với cùng kỳ năm trước. Gothic romantasy hiện nay không chỉ kế thừa bối cảnh u ám và công phu của dark academia mà còn bổ sung nhiều yếu tố tình cảm và kỳ ảo, đưa những câu chuyện tình yêu thăng hoa trong mạng lưới quan hệ tinh hoa quyền lực và giữa bối cảnh gothic đẹp đến nghẹt thở.

Gothic romantasy hòa trộn các yếu tố kinh dị cổ điển (ma quỷ, ma cà rồng hay các hiểm họa siêu nhiên) với lối kể chuyện đặt nhân vật vào trung tâm và giàu chiều sâu cảm xúc. Những cuốn như Midnight Rooms của Donyae Coles, House of Hunger của Alexis Henderson và Gothikana của RuNyx đã góp phần định hình thể loại này khi khiến độc giả vừa sợ hãi, vừa kinh ngạc, vừa rung động bởi kết nối lãng mạn mãnh liệt.

Trong xu hướng gothic romantasy hiện tại, các tác giả đang sử dụng rất nhiều tình tiết về thế giới ma cà rồng. Chúng vừa mang tính lãng mạn khi là đại diện cho tình yêu bất tử và cấm kị, cũng như vừa có yếu tố nguy hiểm và đáng sợ (do nhu cầu uống máu người để sinh tồn và nguy cơ đánh mất nhân tính).

Do đó, thế giới ma cà rồng vừa giúp tác giả xây dựng câu chuyện dựa trên bối cảnh của giới tinh hoa trong dark academia, vừa mang tới lăng kính siêu nhiên, nơi cái giá phải trả là sự sống và linh hồn, chứ không đơn thuần là sự nghiệp học thuật.

Đây cũng là lý do các tác phẩm gothic romantasy về thế giới ma cà rồng đang tràn ngập lịch phát hành. Có thể kể đến một vài tác phẩm nhưThe Nightblood Prince của Molly X. Chang ra mắt tháng 7 vừa qua, The Last Vampire của Romina Garber phát hành ngày 2/12 hay We Who Will Die của Stacia Stark ngày 30/12. Trong đà lên ngôi của gothic romantasy, A Steep and Savage Path của JJA Harwood (phát hành ngày 30/12) dự kiến dẫn đầu xu hướng này trong 2026.

We Who Will Die của Stacia Stark là sự kết hợp hai thế giới trong The Hunger Games và Fourth Wings. Ảnh: Screen Rant.

A Steep and Savage Path dẫn đầu gothic romantasy?

JJA Harwood đã chứng minh bà hiểu rõ thị hiếu độc giả khi ra mắt The Thorns Remain, tiểu thuyết giả tưởng lịch sử kỳ ảo về tiên giới Scotland năm 2023. Tác phẩm đã lọt top ăn khách của tờ Sunday Times và góp phần đưa bà đến quyết định ra mắt A Steep and Savage Path, câu chuyện về thế giới ma cà rồng vùng Transylvania, đánh trúng xu hướng gothic romantasy đang nổi lên hiện nay.

A Steep and Savage Path ra mắt ngày 30/12. Ảnh: Fanbolt.

Cuốn sách theo chân Irina, người tự nguyện trở thành vật cô dâu hiến tế của làng để xoa dịu ma cà rồng đang gieo rắc kinh hoàng cho cộng đồng. Không dừng lại ở đó, Irina còn giao dịch với người chồng bất tử của mình để tìm lại linh hồn chị gái nơi cõi chết. Cả hai cùng tiến vào một hành trình phiêu lưu kỳ ảo nơi tình yêu dần nảy nở.

Publishers Weekly dành nhiều lời ngợi khen cuốn sách gothic romantasy này vì chất lãng mạn giả tưởng mạnh mẽ và hình tượng một nữ anh hùng trẻ kiên cường.

Những người được đọc bản thảo trước khi ra mắt cũng đánh giá cao khả năng của Harwood trong việc hòa trộn thần thoại ma cà rồng với những cảm xúc chân thực, từ đó xây dựng nên một câu chuyện hòa hợp tuyệt vời giữa những nỗi đau, tình yêu và sự hy sinh trong một bối cảnh gothic đậm chất phiêu lưu và kỳ ảo.

Với số lượng độc giả đặt mua trước tác phẩm này, A Steep and Savage Path cho thấy vai trò dẫn đầu làn sóng tác phẩm về ma cà rồng, quỷ thần Bắc Âu và những bí ẩn siêu nhiên trong những dinh thự đổ nát. Có thể thấy độc giả đã sẵn sàng cho sự chuyển dịch từ dark academia sang gothic romantasy.