Độc giả đang đổ xô tới làn sóng dark romantasy

Theo tờ Observer, công chúng đang bị thu hút với loạt tác phẩm kỳ ảo đen tối và bạo lực dark romantasy .

Trong Alchemised, cuốn tiểu thuyết dark romantasy dài 1.000 trang của tác giả người Mỹ SenLinYu, nhân vật chính là một phụ nữ bị giam cầm. Nhưng giống như hội chứng Stockholm, hai người cuối cùng lại đến với nhau.

Đây là một tác phẩm dark romantasy rùng rợn, nhưng lại rất nổi tiếng. Riêng ở Anh, tác phẩm đã bán được gần 50.000 bản trong tuần đầu tiên ra mắt vào tháng 9. Ở Mỹ, cuốn sách cũng lọt vào danh sách ăn khách của tờ New York Times.

Tác phẩm có xuất phát điểm là fanfic của cặp đôi Hermione Granger và Draco Malfoy trong Harry Potter. Ảnh: Custom Sprayed Edges.

Alchemised là một trong số những tiểu thuyết dark romantasy nổi tiếng được xuất bản trong năm nay, khắc họa nhân vật nữ chính bị người yêu chiếm hữu hoặc bắt làm nô lệ.

Những tác phẩm khác là Firebird của Juliette Cross, lấy bối cảnh thời đế chế La Mã, và Rose in Chains của Julie Soto, với nhân vật chính là nàng công chúa bị bán cho người trả giá cao nhất. Tất cả đều liên quan đến những vụ tấn công tình dục bất thành và các cảnh tình dục cưỡng bức.

Dark romantasy lên ngôi

“Độc giả ngày càng bị thu hút với những đề tài đen tối. Sẽ có rất nhiều sách (dark romantasy) ra mắt vào năm tới, trong đó, nhân vật nữ chính cũng bị giam cầm”, Jenny Hamilton, một nhà phê bình văn học cho biết.

Những tiểu thuyết này là một nhánh nhỏ của thể loại romantasy (lãng mạn giả tưởng), nổi tiếng với những tình tiết kịch tính và cảnh quan hệ tình dục lộ liễu. Độc giả rất say mê tìm hiểu các nhân vật và cốt truyện này trên trực tuyến, đặc biệt là trên BookTok. Năm ngoái, thể loại tiểu thuyết này đã giúp tăng giá trị của sách khoa học viễn tưởng và kỳ ảo lên 41,3%.

Theo Hazel McBride, tiểu thuyết gia người Scotland, người có tiểu thuyết lãng mạn đầu tay, A Fate Forged in the Fire, được xuất bản trong năm nay, một phần sức hấp dẫn của dark romantasy nằm ở sự yên tâm. Dù khởi đầu có sóng gió hoặc đôi khi đầy bạo lực, kết thúc luôn có hậu. "Bạn có thể chắc chắn rằng: mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi và họ sẽ đến được với nhau", McBride chia sẻ.

Trong khi các tình tiết tình dục giúp dark romantasy thêm hấp dẫn, thì một điều đáng chú ý là các cảnh nóng này đang trở nên đen tối hơn.

Theo Brynne Weaver, tác giả người Canada của cuốn dark romance Leather & Lark, thể loại romantasy đang chịu ảnh hưởng từ thể loại bà đang viết, thường khám phá những điều cấm kị của xã hội. Bản thân Weaver cũng đã viết những tiểu thuyết lãng mạn liên quan đến kẻ giết người hàng loạt và những kẻ cuồng theo dõi.

Với xu hướng sáng tác hiện nay, bà dự đoán romantasy sẽ ngày càng có nhiều cảnh đen tối và cực đoan về mặt đạo đức.

Một biên tập viên giấu tên ở London, một trong năm nhà xuất bản lớn nhất Vương quốc Anh, cũng nhận thấy xu hướng này. "Tôi nghĩ các tác giả đang thử nghiệm nhiều tình tiết. Họ chọn những thế giới đen tối hơn, xây dựng nhân vật phức tạp hơn về mặt đạo đức và những nhân vật chính u ám về mặt đạo đức.

Xã hội cởi mở hơn với dark romantasy

Những ý tưởng này không mới. Tiểu thuyết lãng mạn về ma cà rồng Chạng Vạng của Stephenie Meyer đã làm rung động trái tim của những người trẻ vào năm 2005, trong khi vào năm 2011, Fifty Shades of Grey (50 sắc thái) của EL James cũng đã kích thích độc giả bằng cốt truyện có yếu tố khổ dâm.

Tuy nhiên, sự phổ biến của ngày càng nhiều hình thức lãng mạn đen tối hiện nay cho thấy độc giả ngày càng cởi mở hơn.

McBride cho rằng việc đọc sách còn an toàn hơn nhiều so với xem phim khiêu dâm hoặc thử nghiệm ngoài đời thực.

Weaver thì cho rằng xu hướng hiện tại cũng có lợi cho những độc giả đã từng trải qua bạo lực tình dục: "Nhiều độc giả bị cuốn hút với thể loại này vì họ đã có những trải nghiệm đau thương tương tự. Do đó, nhiều người tìm thấy sự chữa lành trong những trang sách. Họ cảm nhận những nỗi đau từ trang sách, nhưng sau đó họ gấp sách lại và cất nó đi".

Kalie Cassidy là tác giả người Mỹ của cuốn In the Veins of the Drowning, tác phẩm khá nhẹ nhàng và đang "nằm trong khoảng từ một đến hai" trên thang điểm tình dục.

Trong khi bà cho rằng "những cuốn sách đen tối không dành cho tôi. Chúng không khiến tôi cảm thấy an toàn", Cassidy vẫn đánh giá cao sự xuất hiện của chúng. "Thật tuyệt vời khi một lúc nào đó có thể khám phá những điều đen tối đó trong vùng an toàn của mình", bà nói.