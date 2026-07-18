Rời xa hàng hiệu, giới trẻ Trung Quốc tìm ‘xa xỉ tinh thần’

Đang có sự dịch chuyển thói quen mua sắm trong giới trẻ Trung Quốc. Điều này phản ánh xu hướng mới đang hình thành, khi cơn sốt hàng hiệu dần nhạt đi.

Người mẫu trong chiến dịch quảng bá của thương hiệu đồ xa xỉ tại Trung Quốc Songmont đứng trước một ngôi chùa. Ảnh: Songmont.

Từ thời học cấp hai, Yang Zirui đã rất mê mua sắm. "Quần áo, giày dép, phụ kiện của tôi đều nhất định phải là hàng hiệu. Ban đầu là Nike và Adidas, sau đó chuyển sang Gucci rồi Balenciaga", nam sinh 22 tuổi nói.

Tuy nhiên, kể từ khi vào đại học năm 2022, việc mua sắm để giải tỏa căng thẳng của Yang không còn xoay quanh các thương hiệu nổi tiếng, mà hướng tới những món đồ mang lại giá trị cảm xúc, như những chuỗi hạt, đá phong thủy, nước hoa mang âm hưởng thiền định hay các chuyến hành trình tĩnh tâm.

Tiêu dùng phục vụ nhu cầu tinh thần

Sự dịch chuyển thói quen mua sắm của Yang hòa vào xu hướng chung trong thế hệ trẻ tại Trung Quốc hiện nay, khi cơn sốt hàng hiệu dần nhạt đi. Trong bối cảnh thị trường việc làm bấp bênh và nền kinh tế phục hồi chậm sau đại dịch Covid-19, người tiêu dùng trẻ tuổi tại Trung Quốc vẫn tìm cách xoa dịu bản thân thông qua tiêu dùng, nhưng theo cách khác.

Giới trẻ Trung Quốc có xu hướng tiêu dùng mới. Ảnh: CNN.

Người trẻ tại các thành phố lớn đang chi nhiều hơn cho những món phụ kiện được cho là mang lại may mắn như đá phong thủy hay nước hoa lấy cảm hứng từ thiền, nhằm giúp họ giải tỏa cảm xúc. Họ cũng sẵn sàng chi tiền cho các trải nghiệm mang màu sắc tâm linh như kỳ nghỉ cuối tuần tại núi Nga Mi (tỉnh Tứ Xuyên), hay đến thăm những ngôi chùa nổi tiếng tại Trung Quốc.

Theo CNN, nền kinh tế huyền học đang bùng nổ tại Trung Quốc trong những năm gần đây với nhiều mức giá khác nhau và đang làm thay đổi diện mạo ngành bán lẻ.

Ở phân khúc phổ thông, nhu cầu đối với trang sức phong thủy tăng mạnh. Theo dữ liệu thương mại điện tử được tờ Lianhe Zaobao công bố, doanh số vòng tay bằng đá tại Trung Quốc bán ra trong năm 2024 tăng 320% so với năm trước đó, chiếm tới 1/3 quy mô thị trường trang sức bằng đá bán trên các nền tảng trực tuyến của nước này.

Thị trường trang sức bằng đá tại Trung Quốc hiện ước tính có giá trị vào khoảng 3 tỷ nhân dân tệ ( 444 triệu USD ).

Nhiều người trẻ Trung Quốc đang xem trang sức phong thủy như một giải pháp tinh thần giữa giai đoạn kinh tế khó khăn. Bên cạnh đó, phong cách thời trang lấy cảm hứng từ thiền cũng phát triển mạnh. Từ các nhà thiết kế thời trang cao cấp cho tới những xưởng sản xuất quần áo giá rẻ tại Trung Quốc đều quan tâm đến xu hướng mới này.

Nhu cầu tìm an yên

Zach Liu, 32 tuổi, vừa cùng vợ mới cưới dành kỳ nghỉ trăng mật để ghé thăm nhiều ngôi chùa quanh thành phố Đại Lý, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc.

"Khi áp lực trong cuộc sống gia tăng, mọi người thường tìm đến chùa chiền để có cảm giác thực sự được thư thái, nghỉ ngơi, dù chỉ trong chốc lát. Việc tự xoa dịu bản thân và làm phong phú đời sống tinh thần là một phần quan trọng trong cuộc sống hiện nay", Liu, quê ở Tô Châu, hiện làm tư vấn viên trong một trường đại học, chia sẻ.

Theo Liu, việc tìm về đời sống tâm linh, tinh thần giúp nhiều người trẻ giảm bớt cảm giác bất định, gia tăng cảm giác bình an. Với sự xuất hiện của AI, nhiều người trẻ Trung Quốc đang cảm thấy hoang mang trong định hướng nghề nghiệp, họ không biết liệu mình có sớm bị AI đào thải hay không.

Nhà thiết kế trang sức She Ze Lin, 25 tuổi, cũng thường xuyên đến thăm các ngôi chùa để tìm cảm hứng sáng tạo và cũng để sản xuất nội dung thu hút cộng đồng mạng. Theo She, có hai nhóm người trẻ đang khiến hoạt động tham quan chùa chiền trở nên phổ biến.

Nhóm thứ nhất là những người đã đạt đến mức độ ổn định về vật chất, hiện muốn tìm sự giải tỏa trong đời sống tinh thần. Nhóm thứ hai là những người muốn đối phó với sự bất định, giảm bớt lo âu, áp lực trong chuyện công việc, thu nhập, chuyện yêu đương, hôn nhân...

Nói cách khác, xu hướng tìm về đời sống tâm linh, tinh thần đang thu hút cả những người dư dả lẫn những người còn nhiều khó khăn kinh tế.

Những chương trình nghỉ dưỡng ngắn ngày được thiết kế xoay quanh việc trị liệu tinh thần, hàn gắn nội tâm đang được nhiều người Trung Quốc ưa chuộng. Ảnh: CNN.

Người trẻ Trung Quốc ngày càng ưu tiên những trải nghiệm giúp họ tìm thấy sự cân bằng, bình an trong cuộc sống nhiều áp lực. Điều này cũng tạo động lực cho ngành chăm sóc sức khỏe tinh thần phát triển.

Các lớp dạy thiền đã xuất hiện rất nhiều ở các thành phố lớn. Hiện một số chuỗi khách sạn còn cung cấp các gói nghỉ dưỡng ngắn ngày, hướng đến người có thu nhập cao. Chương trình bao gồm cả các buổi thực hành hít thở, các liệu pháp chữa lành tinh thần.

Bà Weiley Chen Walter, người đang kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng chữa lành tâm lý, cho biết bà chuyển sang lĩnh vực này sau 15 năm làm việc trong ngành tài chính.

Từ kinh nghiệm vận hành các chương trình nghỉ dưỡng trị liệu, bà Walter nhận xét: "Nhiều phụ nữ Trung Quốc hiện nay bắt đầu đặt ra những câu hỏi sâu sắc hơn về trạng thái tâm lý của họ, những khúc mắc tâm lý truyền lại từ các thế hệ trước trong gia đình, tình trạng kiệt sức trong công việc và cuộc sống, cũng như giá trị và bản sắc riêng của bản thân”.

Trong quá trình cung cấp các gói nghỉ dưỡng, bà Walter nhận thấy ngày càng nhiều phụ nữ trẻ không chỉ muốn tìm kiếm thành công, mà còn muốn tìm kiếm sự cân bằng, bình an trong nội tâm, giữa bối cảnh guồng quay công việc, cuộc sống diễn ra nhanh và ngày càng có nhiều bất định.

Xu hướng tìm về đời sống tâm linh, tinh thần diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc đang trải qua những thay đổi nhanh chóng về công nghệ, điều này tiếp tục tác động mạnh tới đời sống kinh tế - xã hội.

Việc nhiều người trẻ đồng loạt tìm kiếm sự bình an, cân bằng trong nội tâm như một xu hướng, phong cách sống mới phản ánh nỗ lực của cả một thế hệ.

Trong xã hội có nhiều đổi thay nhanh chóng như hiện nay, trạng thái an yên suy cho cùng là một dạng xa xỉ mới trong đời sống tinh thần, mà người dân tại nhiều quốc gia, không chỉ riêng Trung Quốc, đang cùng tìm kiếm.