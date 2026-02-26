Chuyện tình của Thủ tướng Hà Lan và chàng trai Olympic

Nhậm chức ở tuổi 38, ông Rob Jetten không chỉ đi vào lịch sử với tư cách Thủ tướng trẻ nhất Hà Lan mà còn gây chú ý bởi câu chuyện tình cảm gắn bó với vận động viên Olympic Nicolás Keenan.

Ông Rob Jetten đã tuyên thệ nhậm chức trong ngày 23/2 và trở thành Thủ tướng đầu tiên công khai đồng tính tại Hà Lan. Ông là người thứ 10 trong lịch sử thuộc cộng đồng LGBTQ+ đảm nhiệm vai trò nguyên thủ của một quốc gia. Cả 10 chính trị gia này đều đến từ châu Âu.

Ngày 23/2 cũng là cột mốc đặc biệt đối với Nicolás Keenan (28 tuổi), vận động viên khúc côn cầu trên cỏ người Argentina, hôn phu của ông Jetten.

Trên TikTok và Instagram, Keenan đăng tải đoạn video ngắn ghi lại khoảnh khắc ông Jetten mặc lễ phục chuẩn bị tới Huis ten Bosch, Cung điện Hoàng gia tại The Hague, để thực hiện nghi thức tuyên thệ nhậm chức.

Ông Rob Jetten (áo tím) và bạn đời Nicolás Keenan trong bức ảnh công bố đính hôn hồi năm 2024. Ảnh: Nicolaskeenan/Instagram.

Việc ông Jetten nhậm chức cũng đồng nghĩa với việc vận động viên Keenan đảm nhận vai trò mang tính biểu tượng chưa từng có tiền lệ - “Đệ nhất phu quân chờ phong” - danh xưng sẽ chính thức được xác lập khi hai người kết hôn.

Từ chỗ gặp nhau phải giả bộ làm ngơ

Jetten và Keenan quen nhau trong năm 2022. Lúc này, Keenan đã sinh sống nhiều năm tại The Hague và đang thi đấu cho CLB HC Klein Zwitserland.

Trong năm 2024, ông Jetten và vận động viên Keenan đã chính thức đính hôn. Hai người gặp nhau lần đầu trong một siêu thị ở thành phố The Hague (Hà Lan). Đó là cuộc gặp tình cờ, theo lời ông Jetten, hai người đã có rung động ngay từ lần gặp đầu tiên. Sau đó, họ có nhiều lần chạm mặt tại các không gian công cộng khác trong thành phố.

Keenan chủ động liên hệ với ông Jetten qua Instagram, mối quan hệ dần phát triển. Dù vậy, những trải nghiệm tiêu cực trên mạng từng khiến vận động viên Keenan do dự khi công khai chuyện tình cảm. Keenan lo ngại môi trường thể thao đỉnh cao, nơi đề cao kỷ luật và sự tự tin, có thể không dễ dàng chấp nhận việc nam vận động viên có mối quan hệ tình cảm đồng giới.

Trong giai đoạn đầu hẹn hò, khi Jetten để lại bình luận trên Instagram cổ vũ Keenan, nam vận động viên đã hoảng hốt đề nghị xóa đi. Thậm chí Keenan còn giả vờ không quen biết Jetten nếu đang đi với bạn bè. Qua thời gian, sự tự tin về mối quan hệ dần giúp Keenan cởi mở hơn. Năm 2023, Keenan công khai mình là người song tính.

Công khai đồng hành và làm nên lịch sử

Vận động viên Nicolás Keenan gắn bó với khúc côn cầu từ nhỏ. Cha của Keenan, ông Patricio, từng làm huấn luyện viên tại CLB Egara ở Terrassa (Barcelona, Tây Ban Nha), Keenan cũng sinh sống tại đây khi còn nhỏ.

Keenan thi đấu cho CLB Egara cho đến năm 18 tuổi, sau đó góp mặt trong đội trẻ của Argentina tại giải vô địch thế giới năm 2016. Năm 22 tuổi, Keenan được lên đội tuyển quốc gia của Argentina, được tham dự Olympic Tokyo 2021 và Olympic Paris 2024.

Keenan là vận động viên đầu tiên tại giải vô địch quốc gia Hà Lan công khai mình thuộc cộng đồng LGBTQ+.

Ông Rob Jetten và bạn đời Nicolás Keenan. Ảnh: Nicolaskeenan/Instagram.

Ở giai đoạn đầu của mối quan hệ với Jetten, Keenan tránh đề cập công khai câu chuyện này, vì chưa chắc chắn phản ứng từ giới thể thao chuyên nghiệp.

Trong cuộc phỏng vấn với báo Trouw tháng 4/2024, Keenan thừa nhận từng phải “vật lộn trong thời gian dài”. Từ chỗ che giấu bản thân, Keenan dần trở nên tự tin và tự hào về chính mình.

“Tôi không muốn nói quá sến, nhưng tôi chưa từng cảm nhận được sự kết nối nào như với Rob. Điều đó cho tôi sự tự tin rằng đây là con đường đúng đắn, tôi không còn phải che giấu mình là ai”, Keenan nói.

Với tân Thủ tướng Hà Lan, mối quan hệ này cũng là hành trình khám phá bản thân. Trên tạp chí Beau Monde, ông Jetten thừa nhận: “Tôi không biết rằng mình có thể yêu sâu đậm đến vậy”. Ông cho biết cả hai luôn quan tâm lẫn nhau và giúp nhau nhìn nhận mọi việc cân bằng hơn.

Theo ông Jetten, trước đây, ông từng nói sẽ không kết hôn. “Mọi người đều bất ngờ, bởi chính tôi đã là người cầu hôn Nicolás”, ông Jetten cho biết.

Trên truyền hình, ông Jetten tiết lộ lễ cưới dự kiến tổ chức tại Tây Ban Nha, đồng thời đùa vui về sự khác biệt văn hóa giữa hai người: “Tôi cầu hôn một người Argentina, rồi phải gọi cho mẹ của bạn đời để báo tin. Từ khoảnh khắc đó, tôi không còn được đưa ra quyền quyết định đối với lễ cưới của mình nữa”.

Kể từ khi công khai mối quan hệ, cặp đôi thường xuyên chia sẻ hình ảnh chung trên Instagram và các mạng xã hội khác. Mỗi khi Keenan thi đấu, Jetten thường có mặt trên khán đài cổ vũ.

“Cả hai chúng tôi đều sống dưới áp lực đáng kể và luôn hỗ trợ, động viên nhau”, Keenan chia sẻ. Cả hai người đều tích cực học ngôn ngữ mẹ đẻ của nhau. Keenan nỗ lực học tiếng Hà Lan. Jetten cũng nỗ lực học tiếng Tây Ban Nha. “Nicolás luôn kiên nhẫn sửa cho tôi mỗi khi tôi luyện tập kỹ năng nói tiếng Tây Ban Nha”, ông Jetten vui vẻ chia sẻ ngày 25/2, ngay sau khi nhậm chức Thủ tướng.

Trong vai trò “Đệ nhất phu quân chờ phong”, vận động viên Keenan được xem là một phần của sự thay đổi tích cực đối với cộng đồng LGBTQ+ trong giới chính trị gia và thể thao đỉnh cao. Theo truyền thông Hà Lan, cặp đôi dự kiến tổ chức lễ cưới vào mùa hè năm nay.