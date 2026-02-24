Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Ông Rob Jetten trở thành Thủ tướng trẻ nhất lịch sử Hà Lan

  • Thứ ba, 24/2/2026 00:00 (GMT+7)
  • 5 giờ trước

Chính phủ Hà Lan mới, với Thủ tướng trẻ nhất lịch sử là ông Rob Jetten, đã tuyên thệ nhậm chức sau chiến thắng ngoạn mục trong cuộc bầu cử sớm.

Theo AFP, ngày 23/2, Chính phủ mới của Hà Lan đã tuyên thệ nhậm chức và ông Rob Jetten thuộc đảng Dân chủ 66 (D66) đã trở thành Thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử.

Ông Jetten đã giành chiến thắng ngoạn mục trong cuộc bầu cử hồi tháng 10, vượt lên vào phút chót để đánh bại đảng cực hữu Freedom Party (PVV) do chính trị gia nổi tiếng với quan điểm cứng rắn Geert Wilders lãnh đạo, với cách biệt sít sao.

Cuộc bầu cử sớm được tổ chức sau khi PVV rút khỏi liên minh cầm quyền trước đó, vốn chỉ tồn tại trong 11 tháng.

Đảng D66 của ông Jetten đã liên minh với đảng Trung hữu (CDA) và đảng Tự do (VVD) để thành lập chính phủ liên minh, nhưng chỉ có 66 ghế, thiếu 9 ghế để đạt đa số trong Quốc hội.

Sau chiến thắng bầu cử, ông Jetten tuyên bố có thể đánh bại các phong trào dân túy “nếu vận động tranh cử với một thông điệp tích cực cho đất nước.”

Trong bản cương lĩnh công bố tháng 1, ba đảng D66, CDA và VVD cam kết ủng hộ hoàn toàn Ukraine và khẳng định sẽ thực hiện đầy đủ cam kết chi tiêu quốc phòng với NATO.

Những cuốn sách hay về châu Âu

Tri Thức - Znews giới thiệu tới độc giả các cuốn sách hay nên đọc để hiểu thêm về châu Âu, khu vực có bề dày lịch sử được mệnh danh là "lục địa già".

Độc giả có thể xem thêm tại đây.

https://www.vietnamplus.vn/ong-rob-jetten-tro-thanh-thu-tuong-tre-nhat-trong-lich-su-ha-lan-post1095169.vnp

TTXVN

Rob Jetten Rob Jetten Thủ tướng trẻ nhất Hà Lan

    Đọc tiếp

    Khung hoang lon nhat the ky cua Hoang gia Anh hinh anh

    Khủng hoảng lớn nhất thế kỷ của Hoàng gia Anh

    1 giờ trước 04:07 24/2/2026

    0

    Vụ bắt giữ Hoàng tử Andrew vì cáo buộc sai phạm công vụ đẩy Hoàng gia Anh vào tâm bão, được xem là thách thức nghiêm trọng nhất kể từ sau cái chết của Công nương Diana.

    Thang loi lon cua ong Trump ve ho so mat hinh anh

    Thắng lợi lớn của ông Trump về hồ sơ mật

    1 giờ trước 04:05 24/2/2026

    0

    Thẩm phán liên bang Aileen Cannon đã ra phán quyết ngăn chặn vĩnh viễn việc công khai Tập II trong báo cáo cuối cùng của cựu Công tước đặc biệt Jack Smith, khép lại hy vọng của công chúng về việc tiếp cận các bằng chứng trong vụ án hồ sơ mật tại Mar-a-Lago.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý