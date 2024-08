Rơi từ sân thượng siêu thị, thanh niên ở Bình Dương tử vong

Tối 18/8, nghe tiếng động mạnh, nhân viên siêu thị ở Bình Dương chạy ra sau kiểm tra thì phát hiện nam thanh niên tử vong dưới nền bê tông.

Khu vực nạn nhân rơi từ sân thượng tử vong. Ảnh: T.H.

Sáng nay (19/8), Công an TP Thuận An đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Dương khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc một thanh niên tử vong do rơi từ sân thượng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h tối 18/8, các nhân viên kho nội bộ phía sau Siêu thị Aeon Mall (phường Thuận Giao, TP Thuận An) nghe tiếng động mạnh nên chạy ra kiểm tra.

Tại đây, nhân viên phát hiện nam thanh niên nằm bất động dưới nền bê tông, đã tử vong, bên cạnh có tư trang.

Vụ việc sau đó được trình báo cơ quan chức năng để điều tra. Qua xác minh, nạn nhân là anh B.H.C (24 tuổi, ngụ TP Thuận An).

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nạn nhân tử vong do rơi từ sân thượng của siêu thị.

Được biết, khu vực tầng thượng của siêu thị này là bãi giữ ô tô cho khách mua sắm, tòa nhà này có 3 tầng nằm trên mặt tiền quốc lộ 13 qua tỉnh Bình Dương.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều ra làm rõ.