'Ớn lạnh' trên đường huyết mạch ở Bình Dương

Là tuyến đường huyết mạch, Mỹ Phước - Tân Vạn được ví như ‘dải lụa’ của Bình Dương, nhưng khi qua đây, người dân luôn có cảm giác bất an, "ớn lạnh" vì cảnh xe container chạy ẩu.

Hiện trường vụ tai nạn trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn làm hai mẹ con chị S. tử vong thương tâm. Ảnh: T.T.

Liên tiếp xảy ra tai nạn thương tâm

Đường Mỹ Phước - Tân Vạn có chiều dài gần 60km, kết nối hầu hết khu công nghiệp trên địa bàn 4 thành phố của tỉnh Bình Dương là Dĩ An, Thuận An, Thủ Dầu Một, Bến Cát và huyện Bàu Bàng. Là trục đường huyết mạch nên mỗi ngày có hàng nghìn lượt phương tiện qua lại, trong đó chủ yếu là xe tải trọng lớn như xe container, xe tải…

Thời gian qua, đoạn qua khu vực từ TP Dĩ An đến Thủ Dầu Một thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe container, xe tải làm nhiều người chết. Một trong những nguyên nhân được cơ quan chức năng xác định do xe container chạy không đúng làn đường quy định.

Cụ thể, vào chiều 10/8, chị V.T.S. (37 tuổi, ngụ Bình Dương) và con trai 6 tuổi đón xe ôm công nghệ di chuyển trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn qua phường Bình An, TP Dĩ An thì xảy ra va chạm với xe tải chạy lấn vào làn xe máy. Hậu quả vụ tai nạn làm hai mẹ con chị S. tử vong tại chỗ.

Trước đó, vào tối 18/7, cũng xe container chạy lấn làn trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, đoạn qua phường An Phú, TP Thuận An, va chạm với xe máy do ông Lư Đoàn Dửng (45 tuổi, quê Sóc Trăng) điều khiển làm ông tử vong.

Ngoài tình trạng xe trọng tải lớn chạy lấn làn, trên tuyến đường này cũng thường xảy ra các vụ lật xe container. Mới đây nhất, vào sáng sớm 12/8, xe container biển số TPHCM lưu thông đến khu vực vòng xoay giao nhau giữa đường Mỹ Phước - Tân Vạn và đường Võ Văn Kiệt (phường Định Hòa, TP Thủ Dầu Một) thì bất ngờ bị lật nghiêng, rơ-moóc và thùng container đứt rời khỏi phần đầu kéo.

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, có khá nhiều phương tiện qua lại nhưng kịp thời né tránh. Tài xế xe đầu kéo container may mắn chỉ bị thương nhẹ, nhưng giao thông qua khu vực bị ùn tắc kéo dài. Cũng tại vòng xoay này, trước đó xảy ra ít nhất 2 vụ lật xe container khi ôm cua.

Xe container chạy lấn vào làn xe hai bánh trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn qua TP Thuận An vào sáng 13/8. Ảnh: T.T.

Bất chấp luật lệ, thi nhau 'đua' vào làn xe gắn máy

Theo ghi nhận của PV trong hai ngày qua, tình trạng xe container, xe tải chạy lấn làn vẫn diễn ra thường xuyên trên đường Mỹ Phước – Tân Vạn, nhiều nhất ở các đoạn qua TP Thuận An và Dĩ An. Dù được kẻ vạch phân chia làn đường, có bảng chỉ dẫn rõ ràng nhưng nhiều phương tiện vẫn 'vô tư' đi vào làn đường dành cho xe hai bánh, người đi xe máy phải chạy lên vỉa hè mới có thể di chuyển.

Sáng 13/8, PV có mặt tại giao lộ đường Mỹ Phước – Tân Vạn giao với đường Lê Thị Trung (TP Thuận An). Chỉ khoảng 30 phút, hàng loạt phương tiện tải trọng lớn 'vô tư' chạy vào làn xe hai bánh, chiếm hết toàn bộ phần đường này khiến xe máy không còn khoảng trống để di chuyển, nhiều người đành bất chấp nguy hiểm chạy lên vỉa hè.

Còn trong tối 12/8, cũng tại tuyến đường này qua khu vực TP Dĩ An hướng về Thuận An, dù trời mưa nhưng dòng xe container vẫn nối đuôi nhau chạy vào làn xe hai bánh, bất chấp người đi xe máy đang di chuyển rất khó khăn.

Cả đoàn xe container chạy lấn vào làn xe hai bánh. Ảnh cắt từ clip.

Anh Minh Phong (SN 1991, ngụ TP Dĩ An) bức xúc cho hay, tình trạng xe container và xe tải chạy lấn làn xe máy diễn ra thường xuyên trên tuyến đường này làm người dân cảm thấy ‘ớn lạnh’ khi lưu thông.

Theo anh Phong, ngày nào anh cũng chạy xe máy chở con đi học qua đường Mỹ Phước - Tân Vạn. Mỗi lần lưu thông trên đường này, anh luôn cảm giác bất an, lo sợ, bản thân anh cũng chứng kiến nhiều vụ tai nạn thương tâm tại đây.

Trước tình trạng này, ngày 12/8, Đại tá Ngô Xuân Phú - Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương chỉ đạo các đơn vị tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến Quốc lộ 13, Mỹ Phước - Tân Vạn, ĐT741, ĐT743B, ĐT744, ĐT746…

Thời gian thực hiện tuần tra 24/24h, trong đó, tập trung vào các khung giờ cao điểm từ 6-8h và 18-23h.

Trao đổi với PV, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh cho biết, thời gian qua lực lượng chức năng tổ chức nhiều lượt tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Mỹ Phước – Tân Vạn, lập biên bản xử lý các trường hợp chạy sai làn đường. Sáng 13/8, Tổ tuần tra của Phòng CSGT đã phát hiện và xử phạt nhiều trường hợp ô tô chạy lấn vào làn xe hai bánh.

Cũng theo lãnh đạo Phòng CSGT, hiện nay đơn vị được phân công quản lý nhiều tuyến đường quan trọng của tỉnh, trong khi quân số của lực lượng CSGT ít nên việc xử lý còn nhiều hạn chế.

