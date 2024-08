Lai lịch người đàn ông đập kính xe, bắt tài xế quỳ ở Bình Dương

Thiếu tướng Đinh Văn Nơi làm Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ

Ngày 12/8, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Công an về việc điều động Thiếu tướng Đinh Văn Nơi giữ chức Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an.