Tranh nhau mua chân gà Đông Tảo 'siêu khủng' để biếu Tết

Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 đang đến gần, nhu cầu biếu tặng của người dân tăng cao, những đôi chân gà Đông Tảo đặc biệt đang được nhiều người săn đón.

Những con gà Đông Tảo với đôi chân "khủng" được nhiều người lựa chọn để tặng, biếu dịp Tết Nguyên đán.

Đôi chân xù xì, xấu xí là phần đắt giá nhất

Gà Đông Tảo (hay gà Đông Cảo) là giống gà đặc hữu và quý hiếm của Việt Nam, trước đây chỉ dùng để tiến vua. Một con gà trưởng thành có thể nặng từ 4 - 5,5 kg. Điểm độc đáo của loại gà này là cặp chân to và thô, các ngón chân mập và ngắn. Chính đôi chân xù xì, xấu xí lại là phần đắt giá nhất của gà Đông Tảo.

Mặc dù gà Đông Tảo được nuôi ở nhiều địa phương nhưng dịp giáp Tết nhiều người vẫn tìm đến xã Đông Tảo, Khoái Châu, Hưng Yên - thủ phủ gà Đông Tảo, để chọn mua những con gà có vóc dáng to lớn với cặp chân "khủng" làm quà biếu.

Anh Thanh Huy ở Nam Định cho biết: "Mỗi dịp gần Tết tôi thường đến Hưng Yên để chọn mua những cặp chân gà to nhất, chất lượng nhất để mua làm quà biếu tặng đối tác quan trọng. Chân gà ở đây to và đảm bảo chất lượng được các đối tác của anh rất thích, tuy nhiên không phải lúc nào cũng tìm được những cặp chân đặc biệt to".

Ông Lê Quang Thắng, Giám đốc HTX Chăn nuôi và Kinh doanh gà Đông Tảo, cho biết: "Để chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán sắp tới, HTX sẽ cung cấp ra thị trường khoảng 1.000 con gà thuần chủng để làm quà biếu tặng và khoảng 3.000 con gà thịt thương phẩm. Những con gà Đông Tảo cao cấp có đôi chân "khủng" được khá nhiều người hỏi mua. Tuy nhiên, mặt hàng này không có nhiều để bán, nhiều khi khách hàng phải tranh nhau".

Cặp chân gà nặng 1,6 kg được bán với giá 2 triệu đồng.

Lý giải nguyên nhân, ông Thắng chia sẻ: “Thường những con gà biếu tặng phải là gà đực, giống thuần chủng, được nuôi khoảng 1 năm để có được đôi chân 1 kg. Muốn có được 1 cặp chân "khủng" phải nặng khoảng 1,5 kg, to khoảng 50- 52 cm thì người nuôi phải chăm sóc trong suốt 2 năm.

Những chiếc chân đặc biệt to được đánh giá là rất hiếm so với nhu cầu của thị trường nên giá thành cao hơn. Dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ này, cả HTX chỉ có 10 - 20 cặp chân 'khủng' để bán lẻ ra thị trường với giá bán gần 2 triệu đồng/cặp. Ngoài ra còn có 50 - 70 con gà có chân "khủng" để bán nguyên con".

"Biệt dược" cho gà không phải ai cũng biết

Để đàn gà khỏe mạnh và có những đôi chân săn chắc, ông Lê Quang Thắng cho biết, 3 năm gần đây, HTX đã chuyển đổi sang nuôi gà theo phương pháp hữu cơ, không cho ăn cám công nghiệp. Đàn gà được nuôi thả tự nhiên nhiều ngày và ăn các loại cám ủ hữu cơ, rau xanh và cá.

Vào những ngày lạnh, HTX của ông Thắng phải che bạt nhiều lớp, tăng cường hệ thống đèn hồng ngoại bật xuyên ngày đêm để giữ ấm cho đàn gà. Ngoài ra, ông Thắng có bí kíp riêng là cho đàn gà uống nước ủ men (gồm tỏi, gừng, xả nghiền ra ngâm rượu) để vừa tiêu hóa tốt vừa tăng sức đề kháng. Tiêm phòng vắc xin đầy đủ, vệ sinh chuồng trại thường xuyên và theo dõi sự phát triển của gà để điều chỉnh lượng thức ăn, điều kiện sống.

Hàng năm, thịt gà tươi và những sản phẩm từ gà được đặt mua nhiều vào tháng 12 âm lịch. Ông Thắng cho biết, thời điểm hiện tại khoảng 20% đàn gà của HTX đã được khách hàng đặt trước cho dịp Tết Nguyên đán.

Đàn gà Đông Tảo được nuôi thả tự nhiên và ăn thức ăn hữu cơ.

Cũng tại xã Đông Tảo, trang trại của anh Giang Mạnh Hảo đang chăm sóc đàn gà Đông Tảo trên 1.000 con để làm quà biếu. Những chú gà trống thuần chủng hiện được hơn 5 tháng, nặng chừng gần 4 kg. Đến Tết, những con gà này sẽ nặng chừng 6 kg, riêng cặp chân nặng trên 1 kg.

Gia đình anh Lê Hồng Cường ở thôn Đông Tảo Nam cũng đang nuôi khoảng 400 con gà thương phẩm chuẩn bị cho thị trường Tết Nguyên đán Ất Tỵ.

Ngoài chân gà Đông Tảo tươi, trên thị trường cũng có những cơ sở chế biến gà Đông Tảo thành thực phẩm chế biến sẵn để dễ dàng tiếp cận người tiêu dùng hơn. Theo đó, giá nguyên con dao động 180.000 - 250.000 đồng/kg, giá có thể lên đến 5 - 7 triệu đồng/con. Một khay chân gà Đông Tảo từ 6-8 cái sau khi được chế biến thành gà Đông Tảo ủ muối có giá trị lên đến hơn 1 triệu đồng.

Nhiều sản phẩm từ thịt gà Đông Tảo được thị trường ưa chuộng.

Theo cổng thông tin truy xuất nguồn gốc của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), thịt gà Đông Tảo có nhiều chất dinh dưỡng, có lợi cho sức khỏe con người. Loại gà này được bán nguyên con hoặc chế biến.

Hiện nay, huyện Khoái Châu, Hưng Yên có 5 sản phẩm từ gà Đông Tảo được công nhận sản phẩm OCOP, trong đó có sản phẩm thịt gà Đông Tảo đạt hạng 4 sao và các sản phẩm: Giò lụa gà Đông Tảo, giò xào gà Đông Tảo, chả sụn gà Đông Tảo, giò gà Đông Tảo đạt hạng "3 sao".

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Hưng Yên, hiện tỉnh có trên 7 triệu con gà, trong đó gà Đông Tảo và Đông Tảo lai chiếm khoảng 35%. Với số lượng hiện có, sẽ cơ bản đáp ứng được nhu cầu tiêu thụ trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới.