Rời nhà sau Tết, chị gái bật khóc khi em trai ôm chầm từ phía sau

Chuyến xe đi Quy Nhơn đến sớm 30 phút khiến Nhi không kịp ôm tạm biệt em trai lớp 4. Chỉ khi xem lại camera, cô mới lặng người trước khoảnh khắc cậu bé ôm chị từ phía sau.

Em trai bất ngờ ôm chầm lấy chị gái trong khoảnh khắc chị rời nhà vào Nha Trang làm việc Khoảnh khắc cậu em trai ôm chị từ phía sau khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Kết thúc kỳ nghỉ Tết, Nhi (sinh năm 1997, quê Tây Nguyên) rời quê quay trở về thành phố làm việc. Chuyến xe đi Quy Nhơn của Nhi đến sớm hơn dự kiến 30 phút. Trong lúc vội vàng xách vali ra cổng, cô bất ngờ khi cậu em trai sinh năm 2016 chạy lại ôm chầm lấy chị từ phía sau.

Do lúc đó đang vội vã, Nhi chỉ kịp quay lại tạm biệt em rồi nhanh chóng lên xe rời đi. Chỉ khi lên xe, mở lại camera, Nhi mới lặng người khi thấy lại khoảnh khắc em bất giác ôm mình từ phía sau.

“Lúc đó tôi vội quá, không quay lại ôm em. Xem lại camera mà muốn khóc, nhớ em út lắm”, Nhi kể.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Nhi cho biết khi xe lăn bánh, cô chỉ kịp ngoái đầu vẫy tay. Cậu bé đứng trước sân, nói với theo: “Bai bai chị hai”.

“Mỗi lần về quê rồi lại rời đi là thêm một lần tim nhói. Càng lớn, nhà càng là nơi mình chỉ có thể ghé thăm chứ không thể ở lâu”, cô gái 29 tuổi trải lòng.

Gia đình Nhi có 4 anh chị em. Cô là chị hai, dưới còn hai em gái và cậu út chào đời khi cô vừa bước vào năm nhất đại học. Mẹ sinh con muộn, cả nhà vì thế càng dành nhiều yêu thương cho em.

Từ nhỏ, hai chị em vốn quấn quýt. Tuy nhiên, khi lớn hơn, cậu bé bắt đầu có cá tính riêng, đôi lúc lì lợm, cãi lại và vẫn bị phạt như thường.

“Cậu út thích được nói nhẹ nhàng, ngọt ngào. Dạy bằng đòn roi không hiệu quả bằng nói chuyện đàng hoàng”, Nhi chia sẻ.

Đi học xa nhà, cô duy trì thói quen gọi điện, trò chuyện với em qua camera. Theo Nhi, em trai ít thể hiện tình cảm, hiếm khi chủ động ôm hôn.

“Hôn với ôm là không cho đâu. Tôi muốn bé thoải mái thể hiện tình cảm với gia đình, chứ không như bản thân hồi trước, nói yêu ba mẹ cũng ngại”, cô nói.

Nhi kể em trai thi thoảng khá bướng, nhưng mỗi khi chị hai giả vờ giận hay rơm rớm nước mắt, cậu bé lại mềm lòng. Điều khiến cô bất ngờ hơn là cậu út đã âm thầm để dành tiền lì xì nhiều năm trong heo đất, nói rằng “để sau này chị hai lấy chồng thì dùng”. Không chỉ tình cảm với gia đình, cậu bé còn được nhận xét ga lăng với mọi người, đặc biệt là các bạn nữ.

Với Nhi, những điều nhỏ như thế đủ để mỗi lần rời quê sau Tết, cô lại lưu luyến thêm một chút.