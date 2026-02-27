Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Đời sống

Rời nhà sau Tết, chị gái bật khóc khi em trai ôm chầm từ phía sau

  • Thứ sáu, 27/2/2026 15:58 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Chuyến xe đi Quy Nhơn đến sớm 30 phút khiến Nhi không kịp ôm tạm biệt em trai lớp 4. Chỉ khi xem lại camera, cô mới lặng người trước khoảnh khắc cậu bé ôm chị từ phía sau.

Em trai bất ngờ ôm chầm lấy chị gái trong khoảnh khắc chị rời nhà vào Nha Trang làm việc Khoảnh khắc cậu em trai ôm chị từ phía sau khiến nhiều người không khỏi xúc động.

Kết thúc kỳ nghỉ Tết, Nhi (sinh năm 1997, quê Tây Nguyên) rời quê quay trở về thành phố làm việc. Chuyến xe đi Quy Nhơn của Nhi đến sớm hơn dự kiến 30 phút. Trong lúc vội vàng xách vali ra cổng, cô bất ngờ khi cậu em trai sinh năm 2016 chạy lại ôm chầm lấy chị từ phía sau.

Do lúc đó đang vội vã, Nhi chỉ kịp quay lại tạm biệt em rồi nhanh chóng lên xe rời đi. Chỉ khi lên xe, mở lại camera, Nhi mới lặng người khi thấy lại khoảnh khắc em bất giác ôm mình từ phía sau.

“Lúc đó tôi vội quá, không quay lại ôm em. Xem lại camera mà muốn khóc, nhớ em út lắm”, Nhi kể.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Nhi cho biết khi xe lăn bánh, cô chỉ kịp ngoái đầu vẫy tay. Cậu bé đứng trước sân, nói với theo: “Bai bai chị hai”.

“Mỗi lần về quê rồi lại rời đi là thêm một lần tim nhói. Càng lớn, nhà càng là nơi mình chỉ có thể ghé thăm chứ không thể ở lâu”, cô gái 29 tuổi trải lòng.

Gia đình Nhi có 4 anh chị em. Cô là chị hai, dưới còn hai em gái và cậu út chào đời khi cô vừa bước vào năm nhất đại học. Mẹ sinh con muộn, cả nhà vì thế càng dành nhiều yêu thương cho em.

em trai om chi anh 1

Nhi và cả nhà dành rất nhiều tình yêu thương cho cậu em út.

Từ nhỏ, hai chị em vốn quấn quýt. Tuy nhiên, khi lớn hơn, cậu bé bắt đầu có cá tính riêng, đôi lúc lì lợm, cãi lại và vẫn bị phạt như thường.

“Cậu út thích được nói nhẹ nhàng, ngọt ngào. Dạy bằng đòn roi không hiệu quả bằng nói chuyện đàng hoàng”, Nhi chia sẻ.

Đi học xa nhà, cô duy trì thói quen gọi điện, trò chuyện với em qua camera. Theo Nhi, em trai ít thể hiện tình cảm, hiếm khi chủ động ôm hôn.

“Hôn với ôm là không cho đâu. Tôi muốn bé thoải mái thể hiện tình cảm với gia đình, chứ không như bản thân hồi trước, nói yêu ba mẹ cũng ngại”, cô nói.

Nhi kể em trai thi thoảng khá bướng, nhưng mỗi khi chị hai giả vờ giận hay rơm rớm nước mắt, cậu bé lại mềm lòng. Điều khiến cô bất ngờ hơn là cậu út đã âm thầm để dành tiền lì xì nhiều năm trong heo đất, nói rằng “để sau này chị hai lấy chồng thì dùng”. Không chỉ tình cảm với gia đình, cậu bé còn được nhận xét ga lăng với mọi người, đặc biệt là các bạn nữ.

Với Nhi, những điều nhỏ như thế đủ để mỗi lần rời quê sau Tết, cô lại lưu luyến thêm một chút.

3 cha con gây sốt với 'điệu nhảy hội ngộ' sau 5 ngày bố trực Tết

Sau nhiều ngày trực Tết xa nhà, anh Thắng trở về trong vòng tay 2 con nhỏ. Khoảnh khắc 3 bố con hội ngộ khiến cộng đồng mạng "tan chảy".

27:1624 hôm qua

6 hormone hạnh phúc

Dopamine tạo ra động lực và cảm giác hài lòng, Endorphin mang đến cảm giác thăng hoa, trong khi Cortisol lại "sản sinh" cảm giác căng thẳng, giúp bạn có tâm trạng phấn khích để phiêu lưu ra khỏi vùng an toàn… Nếu hiểu được cơ chế hoạt động của những hormone then chốt này, bạn có thể nâng cao chất lượng cuộc sống của mình, như tác giả David JP Phillips bật mí trong cuốn sách Cho đời nhẹ lên cao.

An Chi

Ảnh: NVCC

em trai ôm chị Quy Nhơn em trai chị gái khoảnh khắc xúc động em trai ôm chị

    Đọc tiếp

    Vua het Tet, gia dinh dem 200 trieu di mua vang hinh anh

    Vừa hết Tết, gia đình đem 200 triệu đi mua vàng

    17:00 25/2/2026 17:00 25/2/2026

    0

    Với số tiền 60 triệu đồng từ lì xì của con, cộng thêm chú lợn đất nuôi 3 năm, vợ chồng Thanh Hà quyết định đem đầu tư vào vàng, để dành làm tài sản tích trữ.

    Do vat bi gay co tu vong o hoi lang dau nam hinh anh

    Đô vật bị gãy cổ tử vong ở hội làng đầu năm

    24 phút trước 16:43 27/2/2026

    0

    Sự việc xảy ra vào khoảng 15h chiều 26/2 tại hội vật cổ truyền làng Thái Lai (xã Kim Anh, Hà Nội) khiến người đàn ông 44 tuổi tử vong sau cú vật gập cổ xuống sàn đấu.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý