Rodrygo lười tắm

Trên trang cá nhân có hơn 2 triệu người theo dõi, Bruna Rotta đăng tải một đoạn video liên quan tới trào lưu nói về cách "số phận" có thể "chơi đùa với tất cả". Cô nàng tiết lộ rằng: "Tôi sẽ không bao giờ hẹn hò với một anh chàng lười tắm".

Sau cùng, bức ảnh của Rodrygo hiện lên, kèm biểu cảm của bạn gái: "Tôi đã phải trả giá vì lời nói của mình".

Rotta và cầu thủ 2 lần vô địch Champions League bắt đầu hẹn hò từ tháng 9 năm ngoái. Người đẹp 26 tuổi là KOL có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Cô thường đăng tải các video với chủ đề về việc giữ dáng và thể dục lành mạnh.

Trong khi đó, Rodgryo sớm thành danh ở quê nhà Santos. Kể từ khi cập bến Bernabeu, tiền đạo người Brazil giành được 3 danh hiệu La Liga và 2 chức vô địch Champions League trong sự nghiệp. Ở mùa giải 2024/25, chân sút người Brazil ghi được 3 bàn thắng sau 10 lần ra sân cho "Los Blancos".

Dù vậy, anh luôn bị coi là phương án "chữa cháy" trên hàng công Real Madrid. Hiện tại, tiền đạo 23 tuổi chủ yếu đóng vai trò dự bị trong bối cảnh Real Madrid chiêu mộ thành công Kylian Mbappe. Song, Rodrygo khẳng định: "Thông thường, HLV chọn tôi để lấp vào vị trí còn trống trên hàng công. Điều này làm tôi hơi phiền lòng nhưng không sao, tôi là cầu thủ của Real Madrid và sẵn sàng cống hiến cho đội".

