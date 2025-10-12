Robot hút bụi âm thầm thay đổi cách sử dụng hàng ngày

|
Vài năm nay, chức năng “tự đổ bụi” dần trở nên quen thuộc trên các robot hút bụi, lau nhà. Sau khi về trạm, robot sẽ hút bụi, rác vào túi ở trên thân trạm, và người dùng chỉ cần thay thế túi bụi định kỳ. Túi bụi trở thành một trong những vật phẩm tiêu tốn trong quá trình sử dụng. Nếu không để ý và túi đựng bụi gần đầy, khả năng hút rác vào túi cũng sẽ giảm đáng kể.
Hãng Ecovacs đưa ra một giải pháp mới ở mẫu Deebot X11 Omnicyclone. Thay vì túi đựng bụi, mẫu Omnicyclone sử dụng một hộp chứa rác cứng đặt ở mặt trước. Khi đi về trạm, robot vẫn hút bụi, rác vào đây. Thay vì bỏ đi định kỳ, người dùng chủ động quan sát lượng rác và làm vệ sinh. Hộp dùng thiết kế dạng “lốc xoáy” quen thuộc trên thương hiệu máy lau nhà Tineco cũng thuộc Ecovacs. Phần vỏ làm bằng nhựa trong giúp người dùng tiện quan sát lượng rác trong hộp.
Theo Ecovacs, hộp chứa bụi dung tích 1,6 lít có thể chứa bụi trong khoảng 1,5 tháng sử dụng, tiết kiệm khoảng 25 túi chứa bụi sau 5 năm sử dụng. Bên cạnh việc tiết kiệm, hộp chứa dạng này cho hiệu quả hút rác tốt hơn túi chứa bụi. Trong quá trình trải nghiệm, các loại rác phổ biến như tóc, lông mèo, một số đồ nhỏ bị hút vào hộp tốt hơn, thay vì thường bị kẹt ở hộc rác trên thân máy ở máy có túi bụi.
Dòng Deebot X11 cũng là robot đầu tiên của hãng có tính năng “sạc nhanh”. Với các robot trước đây của Ecovacs, để dọn dẹp (với chế độ lau sau khi hút) căn nhà khoảng 90 m2, diện tích dọn 80 m2, máy sẽ mất khoảng hơn 50% pin. Như vậy, với chế độ dọn dẹp 2 lần hoặc nhà diện tích lớn hơn, robot có thể rơi vào trạng thái yếu pin, phải tạm dừng dọn để sạc lên một mức nhất định.
Deebot X11 được bổ sung khả năng sạc khi về trạm đổ bụi, giặt khăn lau. Trong trải nghiệm thực tế, mỗi lần robot về đổ bụi khoảng 3 phút, lượng pin trong robot tăng khoảng 5-6%. Cùng với diện tích dọn dẹp như trên, mẫu X11 còn gần 80% sau khi hoàn thành dọn. Nhờ vậy, mẫu robot mới có thể đáp ứng được những căn nhà hoặc phòng diện tích lớn hơn nhiều.
Các chức năng khác của mẫu X11 cũng được nâng cấp ở nhiều khía cạnh nhỏ. Phần chổi lau được bổ sung dải nylon, có thể lau các vết bẩn bám dính tốt hơn. Hãng cho biết khâu tự giặt của con lăn cũng có sự khác biệt khi có thêm bước “ngâm” ở đế vệ sinh với nước nóng 75 độ. Ngăn đựng chất tẩy rửa cũng được bổ sung thêm hộp cho loại chất tẩy mạnh hơn để đáp ứng những chỗ bẩn cứng đầu.
Cảm biến, định vị của mẫu X11 là loại ẩn bên trong thân, giúp phần thân không có ụ nổi lên. Trong quá trình sử dụng, mẫu robot này tránh tốt các vật cản như đồ chơi kích cỡ nhỡ, khăn, tất hoặc dây sạc nằm giữa sàn nhà. Tuy nhiên, thỉnh thoảng khi gặp các loại thảm có rìa mỏng hoặc dây sạc chìa ra ở góc tủ, robot vẫn có thể bị cuốn vào.
Ngoài bánh xe chính, robot mới có thêm bánh phụ, giúp máy vượt qua được các gờ có độ cao 2,4 cm, hoặc 4 cm với 2 gờ liên tiếp. Đây có thể là chìa khóa giúp robot “thoát” được khi đi nhầm vào phòng tắm, thường có sàn thấp hơn, hoặc đi qua gờ ở các cửa.
Sau thông báo bằng tiếng Việt ở nhiều mẫu máy năm 2024, thế hệ X11 cũng là robot đầu tiên của Ecovacs hỗ trợ ra lệnh bằng giọng nói tiếng Việt. Người dùng kích hoạt bằng câu lệnh “Ok Yiko”, sau đó ra lệnh dọn dẹp bằng cú pháp để máy đi hút bụi hoặc lau nhà hoặc về trạm. Đây thực sự là một tính năng thân thiện với người lớn tuổi, trẻ em hoặc người giúp việc trong gia đình, đem lại khả năng ra lệnh và điều khiển mà không cần dùng đến app trên điện thoại. Khả năng nhận biết câu lệnh tốt, chỉ cần đứng cùng phòng và nói ở mức trung bình là đủ để robot nhận lệnh.
Hộp đựng bụi, sạc nhanh khi về trạm và ra lệnh bằng tiếng Việt là các cải tiến có thể thay đổi rõ rệt trải nghiệm sử dụng robot, nhưng người dùng không đam mê dòng sản phẩm này có thể khó nhận ra. Bên cạnh đó, Deebot X11 Omnicyclone vẫn đáp ứng tốt toàn bộ tính năng dọn dẹp, và là mẫu cao cấp nhất của hãng ở Việt Nam với mức giá 26 triệu. Với những người không thích phải tự đi đổ bụi và làm sạch hộp rác, hãng cũng có lựa chọn Deebot X11 Pro Omni với khác biệt duy nhất là sử dụng túi chứa bụi thông thường, với mức giá 25 triệu.