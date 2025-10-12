Robot hút bụi âm thầm thay đổi cách sử dụng hàng ngày

Sau thông báo bằng tiếng Việt ở nhiều mẫu máy năm 2024, thế hệ X11 cũng là robot đầu tiên của Ecovacs hỗ trợ ra lệnh bằng giọng nói tiếng Việt. Người dùng kích hoạt bằng câu lệnh “Ok Yiko”, sau đó ra lệnh dọn dẹp bằng cú pháp để máy đi hút bụi hoặc lau nhà hoặc về trạm. Đây thực sự là một tính năng thân thiện với người lớn tuổi, trẻ em hoặc người giúp việc trong gia đình, đem lại khả năng ra lệnh và điều khiển mà không cần dùng đến app trên điện thoại. Khả năng nhận biết câu lệnh tốt, chỉ cần đứng cùng phòng và nói ở mức trung bình là đủ để robot nhận lệnh.