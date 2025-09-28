Gần một nửa số robot trên toàn cầu tập trung tại Trung Quốc

Thống kê cho thấy Trung Quốc vượt xa phần còn lại của thế giới trong lĩnh vực robot công nghiệp. Chỉ tính riêng năm ngoái, nước này lắp đặt robot mới nhiều gấp 10 lần Mỹ.

Một cánh tay robot phân loại hàng hoá trong nhà kho. Ảnh: Amazon.

Theo Liên đoàn Robot Quốc tế (IFR), ước tính có khoảng 4,7 triệu robot công nghiệp đang hoạt động trên toàn thế giới. Hơn 2 triệu trong số đó tập trung ở Trung Quốc.

Điều này không thể thay đổi trong tương lai gần khi số lượng robot tại Trung Quốc tiếp tục tăng nhanh. Vào năm 2024, quốc gia này lắp đặt gần 300.000 robot mới, chiếm 54% tổng số robot được triển khai trên toàn cầu. Để so sánh, Mỹ chỉ đạt được khoảng 1/10 con số đó, với 34.000 robot công nghiệp trong cùng khoảng thời gian.

Sự bùng nổ robot của Trung Quốc trùng với thời điểm nước này vươn lên trở thành quốc gia dẫn đầu về sản xuất toàn cầu. Theo New York Times, Trung Quốc nắm giữ gần 1/3 tổng sản lượng sản xuất toàn thế giới, tăng từ mức chỉ 6% vào đầu thế kỷ 21. Sản lượng hiện tại của Trung Quốc lớn hơn tổng sức mạnh sản xuất của Mỹ, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc và Anh cộng lại.

Trong khi số lượng robot được lắp đặt tại Trung Quốc tăng khoảng 7% so với cùng kỳ năm trước, các quốc gia khác lại chứng kiến sự sụt giảm, chẳng hạn Nhật Bản giảm 4%, Mỹ giảm 9%, Hàn Quốc giảm 3% và Đức giảm 5%.

IFR cũng dự báo việc tự động hóa sản xuất tại Trung Quốc sẽ tiếp tục gia tăng, trung bình 10% mỗi năm cho đến năm 2028, chủ yếu nhờ việc đưa robot công nghiệp vào các lĩnh vực mới.

Các lĩnh vực tăng tỷ lệ sử dụng robot trong năm qua tại Trung Quốc bao gồm thực phẩm, đồ uống, cao su, nhựa và dệt may. Trong khi đó tại Mỹ, ​​robot được ứng dụng chủ yếu trong các lĩnh vực sản xuất truyền thống như ôtô.

Mặc dù sự thống trị của ngành robot Trung Quốc một phần được thúc đẩy bởi sự phát triển của công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), quốc gia này lại không mặn mà với robot hình người.

New York Times cho rằng việc chế tạo một robot hình người trong chuỗi cung ứng của Trung Quốc rất khó khăn, nơi các cảm biến và chất bán dẫn sản xuất nội địa có thể khó kiếm hơn. Trong khi đó, các công ty như Tesla và Boston Dynamics vẫn tiếp tục hứa hẹn về những robot công nghiệp hình người với mức giá cao ngất ngưởng.

Tuy nhiên, có lẽ yếu tố quan trọng nhất thúc đẩy sự bùng nổ robot ở Trung Quốc là lực lượng lao động. Quốc gia này sản sinh ra một lực lượng lớn thợ điện và lập trình viên lành nghề, những người đáp ứng nhu cầu lớn trong việc lắp đặt và bảo trì robot.