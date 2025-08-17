Robot hình người vẫn còn kém xa con người

Nhiều robot hình người gặp sự cố và tỏ rõ sự bối rối khi thực hiện những tác vụ tưởng chừng đơn giản trong sự kiện World Humanoid Robot Games 2025.

Sự kiện World Humanoid Robot Games 2025, diễn ra ngày 14-17/8 tại Bắc Kinh, được ví như Thế vận hội dành cho robot hình người.

Hơn 500 robot thuộc 280 đội từ 16 quốc gia như Trung Quốc, Mỹ, Đức, Brazil... tụ họp để thi đấu trong các sự kiện thể thao và thực hiện một số tác vụ quen thuộc như di chuyển hộp, giao hành lý và dọn dẹp phòng.

Một số tỏ ra rất nhanh nhẹn và linh hoạt, nhưng hầu hết đều cho thấy sự vụng về và thiếu nhất quán. Điều này cho thấy vẫn còn một khoảng cách xa giữa con người và robot trong những công việc hàng ngày.

Thực tế phũ phàng

Theo WSJ, một robot phải mất hơn 17 phút chỉ để thực hiện thao tác vứt 9 mảnh rác trong một căn phòng khách sạn mô phỏng.

Đền bài mô phỏng hiệu thuốc, một robot khác đã mất gần 5 phút để lấy 3 hộp thuốc. Trong một kịch bản tại nhà máy, robot mất khoảng 2 phút để đặt hai thùng chứa lên các kệ được chỉ định.

“Mọi thứ dễ dàng đối với con người đều là một thách thức đối với robot”, Diana Kleingarn, một nghiên cứu sinh tiến sĩ từ Đức cho biết.

Trung Quốc phát biểu về việc muốn trở thành nước đi đầu thế giới về robot hình người vào năm 2027. Tuy nhiên, sự kiện được ví như Thế vận hội dành cho robot hình người này cho thấy một người máy thực sự hữu ích trong đời sống vẫn còn nhiều năm nữa mới có thể xuất hiện.

Một nhóm sinh viên từ Đại học Nhân dân Trung Quốc đã đưa một robot hai tay, có bánh xe do nhà sản xuất AgileX Robotics chế tạo vào sự kiện dọn dẹp khách sạn. Robot này được một thành viên nhóm là con người điều khiển bằng kính thực tế ảo và bộ điều khiển.

Một robot trong cuộc đua vượt chướng ngại vật tại World Humanoid Robot Games 2025. Ảnh: Shutterstock.

Sau hai tháng đào tạo, robot này mất hơn 12 phút để hoàn thành thử thách. Nó cố gắng ném một túi nhựa vào thùng rác nhưng trượt. Zhao Yihan, một sinh viên trong nhóm, cho biết việc dịch chuyển động của người điều khiển sang cánh tay của robot một cách trơn tru là một thách thức, đặc biệt là với tín hiệu chập chờn trong đấu trường.

Một robot khác được đào tạo bởi Viện Trí tuệ nhân tạo Tổng hợp Bắc Kinh hợp tác với Unitree Robotics, một nhà sản xuất robot hàng đầu của Trung Quốc, thi đấu trong một kịch bản mô phảng tiếp tân khách sạn.

Thử thách yêu cầu robot sử dụng một bàn tay 3 ngón để kéo vali đến một cánh cửa được chỉ định. Nó di chuyển bằng những chuyển động nhỏ, giậm chân, nhưng đôi khi lại đứng yên.

“Nhiều thuật toán robot hình người của chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn demo ở phòng thí nghiệm”, Huang Siyuan, một nhà nghiên cứu của viện nói.

Những thành tựu đáng ghi nhận

Dù vẫn còn nhiều điểm yếu, Trung Quốc - quốc gia đang đối phó với dân số già hóa và lực lượng lao động thu hẹp, kỳ vọng robot hình người sẽ sớm có thể thay thế con người trong một số công việc nhàm chán hoặc nguy hiểm.

Cũng tại sự kiện, một robot có bánh xe từ startup UniX AI đã hoàn thành nhiệm vụ dọn dẹp phòng chỉ trong 8 phút 21 giây một cách hoàn toàn tự động. Người sáng lập công ty Fred Yang cho biết UniX AI hiện đã triển khai hàng trăm robot, có giá từ khoảng 12.000 USD tại các khách sạn trên toàn quốc.

Yang, người quyết định tạm dừng việc học tiến sĩ tại Yale để thành lập startup này, cho biết việc đào tạo robot thông qua các mô hình AI lớn đã dẫn đến những cải thiện về khả năng thao tác và nhận thức. "Điều này cho phép robot hoạt động trong các kịch bản chung", Yang nói.

Theo SCMP, Trung Quốc đã khởi động một chương trình thí điểm nhằm đẩy nhanh việc triển khai robot để giảm bớt áp lực chăm sóc người cao tuổi. Quốc gia này đang vật lộn với tình trạng dân số già hóa nhanh chóng và thiếu hụt lao động.

Robot hình người chơi đàn trước lễ khai mạc. Ảnh: Reuters.

Cụ thể, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin, phối hợp với Bộ Dân chính, đã ban hành một thông báo mời các công ty và startup robot trên toàn Trung Quốc tham gia vào dự án thí điểm. Sáng kiến này nhằm mục đích tăng cường tích hợp robot vào việc chăm sóc người cao tuổi thông minh.

Dự án phác thảo 3 lĩnh vực chăm sóc người cao tuổi tại các môi trường tại nhà, cộng đồng và viện dưỡng lão. Các ứng dụng bao gồm hỗ trợ người khuyết tật hoặc người bị suy giảm nhận thức, cung cấp hỗ trợ cảm xúc, cải thiện sức khỏe, tích hợp nhà thông minh và giúp đỡ các hoạt động hàng ngày.

Sáng kiến này ra đời trong bối cảnh ngày càng nhiều nhà sản xuất robot Trung Quốc - như Unitree Robotics, UBTech Robotics, Fourier và AgiBot đầu tư vào việc phát triển các robot hình người để sử dụng tại nhà.

Trong 3 năm tới, các tổ chức tham gia được yêu cầu tiến hành thử nghiệm hơn 200 hệ thống robot tại hơn 200 hộ gia đình, hoặc triển khai ít nhất 20 đơn vị tại 20 cộng đồng hoặc viện dưỡng lão. Các công ty này cũng được khuyến khích phát triển các tiêu chuẩn ngành và khuôn khổ đánh giá.

Theo phân tích của Viện Nghiên cứu Công nghiệp Qianzhan, ước tính thị trường robot chăm sóc người cao tuổi của Trung Quốc có giá trị khoảng 7,9 tỷ nhân dân tệ ( 1,1 tỷ USD ) vào năm 2024. Viện cũng dự đoán ngành này sẽ tăng trưởng nhanh chóng với tốc độ kép hàng năm khoảng 15%, tăng gấp đôi lên khoảng 15,9 tỷ nhân dân tệ vào năm 2029.