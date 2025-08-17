Một loạt dịch vụ cắt kênh K+

Các kênh của truyền hình K+ bị dừng sóng trên nhiều ứng dụng. Như vậy, khách hàng của những đơn vị này không xem được Ngoại hạng Anh.

Các kênh K+ biến mất khỏi các nền tảng OTT. Ảnh: K+.

Ngày 16/8, người dùng ứng dụng OTT VieON khi truy cập vào nhóm kênh K+ không còn xem được nội dung. Nền tảng cho biết do thay đổi chính sách hợp tác, những chương trình này sẽ hết khả dụng từ 0h cùng ngày. Thông báo được đưa ra đột ngột, gây bất ngờ cho người dùng.

Hiện chưa rõ nền tảng có đền bù gì cho khách hàng đang mua các gói K+ (189.000 đồng/ tháng) và All Access (290.000 đồng/tháng).

Thông báo tương tự cũng được đưa ra trên ClipTV. Trước đó, hệ thống truyền hình cáp SCTV cũng dừng sóng 3 kênh K+. Ở chiều ngược lại, K+ cũng ngưng phát các kênh SCTV. Đồng thời từ tháng 7, người dùng các nền tảng FPT Play, VTVCab ON hay MyTV cũng chỉ mua được các gói K+ theo chương trình gia hạn hàng tháng, không có tùy chọn dài hơn. Trước đó, khách có thể mua gói 3-6 tháng hay một năm để tiết kiệm chi phí.

Thông báo dừng kênh K+ trên VieON.

Tại Việt Nam, K+ là đơn vị sở hữu bản quyền giải bóng đá Ngoại hạng Anh cùng những môn thể thao khác như Tennis, F1, UFC, Golf. Đơn vị này là kết quả của liên doanh giữa hãng truyền hình Pháp Canal+ và VTVCab. Sau đó, phần vốn của VTVCab được chuyển giao về VTV quản lý.

Theo DecodeTV, CEO Maxime Saada của Canal+ đang cân nhắc rút khỏi thị trường Việt Nam vì khoản lỗ "đã trở nên đáng kể" và "chưa thấy giải pháp khả thi". "Chúng tôi có thể sẽ ra quyết định tái cơ cấu mạnh mẽ hoạt động tại đây, hoặc thậm chí cân nhắc rút hoàn toàn", Saada chia sẻ.

Tuyên bố từ phía Canal+ cùng động thái dừng sóng của nhiều nền tảng làm dấy lên tin đồn K+ có thể thay đổi kế hoạch hoạt động tại Việt Nam. Ngay cùng thời điểm, hàng loạt bình luận viên lâu năm của đơn vị này thông báo rời đài.

Tuy nhiên vào ngày 4/8, K+ lên tiếng bác bỏ tin đồn dừng hoạt động. Họ cho biết vẫn sẽ phát sóng độc quyền Ngoại hạng Anh tại Việt Nam.

"Trong bối cảnh truyền hình trả tiền ở Việt Nam hoạt động rất khốc liệt, liên tục thay đổi, chúng tôi luôn cố gắng nhạy bén trong việc đánh giá tình hình và có những điều chỉnh linh hoạt về dịch vụ để thích nghi, phục vụ khán giả. Mùa giải mới Ngoại hạng 2025/2026 sẽ trở lại cùng những nội dung thể thao, giải trí phát sóng trên 5 kênh K+ và toàn bộ hệ thống kênh trong gói thuê bao", phía nhà đài cho biết.