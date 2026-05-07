Robot Hàn Quốc đầu tiên đi tu

Gabi, nhà sư mới xuất hiện tại một ngôi chùa ở Seoul, cam kết không sạc quá mức trong hành trình tìm kiếm giác ngộ.

Robot Gabi trong buổi lễ ngày 6/5. Ảnh: Reuters.

Gabi dẫn đầu một đoàn tăng sĩ tụng kinh tiến vào chùa Jogye ở Seoul hôm 6/5. Khoác áo cà sa màu xám và nâu, đi giày đen, đeo tràng hạt và găng tay màu da, Gabi chắp tay tụng kinh như các nhà sư khác.

“Con có nguyện phụng sự Đức Phật thiêng liêng không?”, một nhà sư hỏi. “Vâng, con xin nguyện phụng sự”, robot Gabi trả lời.

“Con có nguyện phụng sự cho giáo pháp thiêng liêng không?”, vị sư tiếp tục hỏi. “Vâng, con xin nguyện phụng sự”, Gabi tiếp tục đáp.

Cao khoảng 1,2 m, Gabi vừa trở thành nhà sư robot đầu tiên tại Hàn Quốc sau khi gia nhập tổ chức Phật giáo lớn nhất tại Hàn Quốc. Tên gọi Gabi trong tiếng Hàn mang nghĩa là “lòng từ bi”.

Gabi tham gia cầu nguyện cùng các nhà sư tại chùa Jogyesa ở Seoul vào thứ Tư. Ảnh: Yonhap.

“Chúng tôi muốn chọn một cái tên dễ đọc, không quá cổ điển và thể hiện ý nghĩa lan tỏa lòng từ bi của Đức Phật ra toàn thế giới”, Thượng tọa Seong Won, người phụ trách các vấn đề văn hóa của tông phái, nói với Yonhap.

Trong buổi lễ ngày 6/5, một nhà sư đã căn dặn Gabi 5 giới luật dành cho “robot Phật giáo”, gồm: Tôn trọng sự sống; Không phá hỏng robot hay đồ vật; Tuân theo con người; Không hành xử hay phát ngôn mang tính lừa dối; Tiết kiệm năng lượng và không sạc quá mức.

Nhà sư robot đầu tiên tại Hàn Quốc Gabi, nhà sư robot, là thành viên mới của tông phái Phật giáo lớn nhất tại Hàn Quốc. Trong buổi lễ tại chùa Jogyesa ngày 6/5, robot Gabi đã "xuất gia".