Sếp Trung Quốc cắt quần robot để chứng minh không phải là người

Màn trình diễn robot Iron của Xpeng gây tranh cãi đến mức nhà sáng lập He Xiaopeng phải mở khóa, khoe linh kiện bên trong để chứng minh không có người điều khiển bên trong.

Xpeng, nhà sản xuất xe điện Trung Quốc, gây chú ý trên mạng xã hội sau màn trình diễn robot hình người mới với chuyển động giống người thật, khiến nhiều người nghi ngờ công ty dùng diễn viên mặc đồ hóa trang. Trước làn sóng bình luận, nhà sáng lập He Xiaopeng đã trực tiếp “lột da” robot để chứng minh đây là người máy thật.

Trong đoạn video lan truyền, He cho robot có tên Iron đi vài bước, sau đó một đồng nghiệp cắt lớp bọc phía dưới chân phía để lộ khung xương, dây cáp và linh kiện bên trong. Đứng cạnh robot, He cho biết ông nghe rõ tiếng hệ thống làm mát và tiếng quạt, khẳng định đây là một cỗ máy.

Theo bài đăng trên Weibo ngày 6/11, He nói đội nghiên cứu robot của Xpeng "quá phấn khích đến mức không ngủ được” trong đêm ngày 5/11. Sau nhiều tháng chuẩn bị, nhóm kỹ sư thức khuya để theo dõi phản ứng, trả lời bình luận và tận dụng “cơn bão” truyền thông bất ngờ.

Sức nóng trên mạng xã hội cũng tác động đến thị trường chứng khoán. Cổ phiếu Xpeng giảm 2% sau buổi ra mắt robot, nhưng phục hồi 1,4% trong ngày hôm sau khi video “lột da” được công bố nhằm xác minh sản phẩm.

Iron mới là bản nâng cấp của mẫu robot Xpeng giới thiệu vào năm ngoái, chạy trên mô hình AI Vision-Language-Action (VLA) 2.0, chủ yếu dựa vào dữ liệu hình ảnh để huấn luyện và ra quyết định. Nhờ đó, robot có thể phân tích trực tiếp môi trường xung quanh mà không cần bước chuyển hình ảnh sang ngôn ngữ, giúp tăng hiệu quả và giảm thất thoát thông tin.

Xpeng mô tả Iron được trang bị “cột sống giống người”, cơ bắp sinh học và lớp da hoàn toàn linh hoạt. Robot có 82 chuyển động tự do, có thể nhảy múa, catwalk và thực hiện nhiều hành động phức tạp. Đôi tay sử dụng khớp nối hài hòa mà Xpeng cho là nhỏ nhất trong lĩnh vực robot AI, cho phép tạo bàn tay kích thước thật với ngón linh hoạt.

Để chuẩn bị sản xuất hàng loạt từ năm sau, Xpeng đã tìm được khách hàng đầu tiên là Baoshan Iron and Steel (Baosteel), nhà sản xuất thép lớn nhất Trung Quốc. Trong thông điệp video ngày 5/11, Chủ tịch Baosteel Zou Jinxin cho biết robot sẽ được dùng trong “các lĩnh vực công nghiệp nguy hiểm như kiểm tra vật liệu”.