Robert Downey Jr. tái xuất Marvel

Robert Downey Jr. gây sốt khi xác nhận trở lại Vũ trụ điện ảnh Marvel. Nam diễn viên sẽ vào vai siêu phản diện Dr. Doom.

Theo Variety, Robert Downey Jr. khiến người hâm mộ toàn cầu vỡ òa khi xác nhận tái xuất Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU). Lần trở lại này, ngôi sao sinh năm 1965 sẽ đảm nhận phản diện khét tiếng Dr. Doom đối đầu các siêu anh hùng.

Thông tin được Marvel Studios lẫn nam diễn viên xác nhận trong sự kiện San Diego Comic Con. Tại đây, đế chế tỷ USD đưa người hâm mộ đi hết bất ngờ này tới bất ngờ khác.

Đầu tiên là bộ đôi Joe và Anthony Russo từng cầm trịch Avengers: Infinity War (2018) và Avengers: Endgame (2019) trở lại đảm nhận hai phần phim tiếp theo về biệt đội siêu anh hùng. Hai bom tấn này có tựa đề Avengers: Doomsday và Avengers: Secret Wars lần lượt ra mắt vào năm 2026 và 2027.

Robert Downey Jr. tái xuất Vũ trụ điện ảnh Marvel trong vai phản diện. Ảnh: @robertdowneyjr.

Điểm nhấn trong sự kiện thuộc về khoảnh khắc Robert Downey Jr. xuất hiện trong vai Dr. Doom. Trên mạng xã hội, nam diễn viên khiến người hâm mộ thích thú khi đăng tải hình ảnh cầm mặt nạ thương hiệu của Dr. Doom kèm lời bình: "Mặt nạ mới, nhiệm vụ cũ".

Ngoài loạt khoảnh khắc ấn tượng về dự án Avengers, Marvel Studios cập nhật thêm thông tin về các dự án đang trong giai đoạn sản xuất như Captain America: Brave New World, Thunderbolt* và The Fantastic Four: First Step.

Trong các cuộc phỏng vấn gần đây, Robert Downey Jr. đã bóng gió về màn tái xuất trong MCU, kéo theo hàng loạt giả thuyết. Theo cây bút Zack Sharf từ Variety, người hâm mộ có mặt tại sự kiện và trên toàn cầu đề chưa thể tin vào mắt mình khi thấy tài tử người Mỹ vào vai phản diện Dr. Doom.

Trước đây, Robert Downey Jr. được coi là thế hệ vàng của MCU khi đảm nhận vai diễn Tony Stark/Iron Man. Hơn một thập kỷ gắn bó, nam diễn viên góp mặt trong hàng loạt bom tấn ăn khách, được khán giả toàn cầu yêu mến. Tới bom tấn Avengers: Endgame (2019), sự kiện Iron Man hy sinh cũng là lời chia tay của nam diễn viên với đế chế phim tỷ USD.