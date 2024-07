Gã khổng lồ đỏ đe dọa 'Đội trưởng Mỹ'

Red Hulk có màn chào sân trong bom tấn "Captain America: Brave New World". Sở hữu năng lực sánh ngang thần thánh, gã khổng lồ đỏ hứa hẹn gieo rắc nỗi kinh hoàng cho Sam Wilson.

Trong vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU), Captain America cùng Thor là hai siêu anh hùng hiếm hoi có tới 4 phần phim riêng. Với Captain America: Brave New World, dự án luôn khiến người hâm mộ bất an bởi hàng loạt thay đổi về tựa đề, cốt truyện cũng như khối nhân vật. Tin vui cập bến khi đoạn giới thiệu đầu tiên nhận về phản hồi tích cực, phần nào xóa bỏ hoài nghi về hậu truyện đội trưởng Mỹ.

Song, mọi ánh mắt đổ dồn vào Thaddeus "Thunderbolt" Ross trong diện mạo Red Hulk (tạm dịch: người khổng lồ đỏ). Khán giả bày tỏ sự thích thú xen lẫn lo ngại khi chứng kiến Sam Wilson chạm trán đối thủ nặng ký ngay trong lần đầu đảm nhận danh hiệu đội trưởng Mỹ.

Quái nhân sinh ra từ hận thù

Xuất hiện lần đầu trong bộ truyện Hulk #1 (2008), Red Hulk được nhào nặn bởi Jeph Loeb và Ed McGuinness, theo ComicBook. Thực tế, gã khổng lồ đỏ chỉ là phiên bản tai tiếng hơn của đại tướng Thaddeus E. Ross. Ông còn được biết đến với biệt danh Thunderbolt bởi phong cách chỉ huy như vũ bão.

Là một con người cục cằn, lạnh lùng, ông luôn mâu thuẫn với Bruce Banner trong công việc lẫn cuộc sống. Chứng kiến kẻ mình ghét trở thành quái nhân, Ross chìm sâu trong hận thù và ám ảnh việc tiêu diệt anh bằng mọi giá. Nhiều năm coi Bruce Banner/Hulk là kẻ thù không đội trời chung, Ross đã trở thành thứ mà ông ghét nhất.

Để đạt mục đích, ông nhờ nhóm phản diện Intelligencia biến mình thành Hulk. Việc kết hợp bức xạ gamma và các tia năng lượng vũ trụ khiến cho da Ross chuyển đỏ, cái tên Red Hulk cũng ra đời từ đây.

Red Hulk phản ánh cơn thịnh nộ bên trong đại tướng Thaddeus "Thunderbolt" Ross. Ảnh: Marvel Comics.

Tương tự đối thủ, Red Hulk sở hữu siêu sức mạnh, sức bền, khả năng hồi phục, hấp thụ bức xạ gamma và năng lượng vũ trụ. Khi tức giận, Red Hulk giải phóng lượng nhiệt lớn qua da, đủ nóng để làm tan chảy mạng nhện của Spider-Man hay biến cả một vùng cát thành thủy tinh. Tuy nhiên, Red Hulk không có cơ chế tự làm mát cơ thể, nhanh chóng suy yếu nếu quá tải.

Điểm thú vị là Hulk càng tức giận, phẫn nộ thì càng khó đánh bại. Ngược lại, Red Hulk luôn phải giữ bản thân tỉnh táo, bình tĩnh khi chiến đấu. Song, Ross vượt trội Banner nhờ khả năng duy trì nhận thức, trí tuệ ngay cả khi biến đổi. Nếu xét về năng lực quân sự, chiến thuật, Red Hulk là một tay đấm đầy toan tính, mưu mô xảo quyệt.

Xuyên suốt sự nghiệp, Red Hulk gieo rắc nỗi kinh hoàng cho cả phe chính diện lẫn phản diện, cụm từ "thất bại" hiếm khi xuất hiện. Một số cái tên như Hulk, Abomination, Thor, Namor, Silver Surfer và biệt đội Avengers từng chịu khuất phục khi đối đầu ông ta.

Sau nhiều năm sắm vai kẻ xấu, Red Hulk có sự chuyển biến về mặt tư tưởng, dần trở thành nhân vật phản anh hùng (anti-hero). Theo đó, Ross từng có khoảng thời gia nhập Avengers trước khi trở lại với dự án Thunderbolts.

Khe cửa hẹp cho Đội trưởng Mỹ

Tới vũ trụ điện ảnh Marvel (MCU), Thaddeus E. Ross (William Hurt đóng) là gương mặt quen thuộc kể từ bom tấn The Incredible Hulk (2008). Gần hai thập kỷ, gã khổng lồ đỏ mới có màn chào sân trong bom tấn Captain America: Brave New World ra mắt năm 2025. Đáng tiếc, người hâm mộ không được thấy tạo hình Red Hulk của William Hurt sau khi ông qua đời vào năm 2022. Hiện, vai diễn do Harrison Ford đảm nhận.

Theo đoạn trailer, Thaddeus E. Ross cho thấy nỗ lực trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Với Ross, ông cần Sam Wilson, đội trưởng Mỹ mới đồng hành cùng mình nhằm gia tăng cơ hội chiến thắng. Tuy nhiên, đôi bên xảy ra mâu thuẫn, Captain America sẽ đối đầu Ross ở trạng thái Red Hulk.

Các tình tiết hé lộ cuộc chiến diễn ra phần lớn trong khu vườn hoa anh đào, khu vực xung quanh bao gồm một phần Nhà Trắng bị phá hủy nặng nề bởi Red Hulk. Dễ thấy, Ross chưa thể làm kiểm soát bản thân trong lần đầu biến hình giống như Bruce Banner.

Tạo hình cơ bắp lực lưỡng của Red Hulk trong bom tấn Captain America: Brave New World. Ảnh: Marvel Studios.

Dựa trên thông tin từ nguyên tác truyện tranh, Red Hulk bỏ xa Sam Wilson cả về sức mạnh lẫn trí tuệ. Một thiếu sót là Sam Wilson không sở hữu huyết thanh siêu chiến binh như người tiền nhiệm Steve Rogers. Kể cả có sức mạnh như Steve Rogers cũng khó bảo toàn mạng sống khi đối đầu một kẻ điên loạn. Nói cách khác, đội trưởng Mỹ bước vào cuộc chiến không sức chỉ với đôi cánh phản lực cùng chiếc khiên siêu cứng làm bằng vibranium.

Khó khăn chồng chất ngày một nhiều khi Red Hulk không phải là phản diện duy nhất trong phim. Nhìn ở góc độ nhân vật, Sam Wilson cần thử thách để chứng minh bản thân xứng đáng danh hiệu đội trưởng Mỹ. Trước mắt, người hâm mộ có thể kỳ vọng vào một trận chiến mãn nhãn, những pha rượt đuổi, hành động kịch tính trong Captain America: Brave New World.