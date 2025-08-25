Rõ số phận công ty bất động sản lớn nhất Trung Quốc

Ngày 25/8, nhà phát triển bất động sản Evergrande chính thức rời sàn chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc), sau các nỗ lực vực dậy không đem lại thành công như mong đợi.

Ngày 25/8, nhà phát triển địa ốc Evergrande chính thức rời sàn chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc). Ảnh: Reuters.

Cổ phiếu Evergrande bị đình chỉ giao dịch từ tháng 1 năm ngoái, khi tòa án Hong Kong (Trung Quốc) ra lệnh thanh lý sau nhiều năm đàm phán bất thành với các chủ nợ nước ngoài.

Ngày 18/8, Sở Giao dịch Hong Kong thông báo sẽ hủy niêm yết cổ phiếu của tập đoàn bất động sản này do công ty không đáp ứng yêu cầu nối lại giao dịch trong vòng 18 tháng. Đến ngày 25/8, doanh nghiệp này chính thức rời sàn.

Evergrande từng có màn chào sàn đầy ấn tượng, vốn hóa khoảng 9 tỷ USD vào cuối năm 2009 và đã tăng gấp 5 lần lên 51 tỷ USD sau 8 năm. Thị giá cổ phiếu Evergrande từng đạt đỉnh 31,39 HKD, trước khi rơi xuống chỉ còn 0,163 HKD ở phiên giao dịch cuối cùng cách đây 19 tháng.

Tập đoàn của ông Hứa Gia Ấn được phát triển dựa trên khoản nợ khoảng 300 tỷ USD , được xem là doanh nghiệp bất động sản vay nợ nhiều nhất thế giới. Từ năm 2020, khi chính quyền Trung Quốc ban hành các quy định hạn chế mức vay của các tập đoàn lớn, tình hình tài chính của Evergrande bắt đầu gặp khó khăn.

Để duy trì dòng tiền, tập đoàn này đã phải bán dự án với mức chiết khấu lớn. Tuy nhiên, công ty vẫn gặp khó khăn trong việc trả lãi và sau đó đã không thể thanh toán một số khoản nợ nước ngoài.

Hiện, quá trình giải thể vẫn được giới quan sát theo dõi sát sao. Theo công bố của đơn vị thanh lý Alvarez & Marsal mới đây, khoảng 255 triệu USD tài sản của tập đoàn đã được thu hồi trong 18 tháng qua, bao gồm cả một bức tranh của Claude Monet.

Năm 2022, Evergrande sở hữu tổng tài sản 1.800 tỷ nhân dân tệ (tương đương 250 tỷ USD ) và phần lớn nằm trong khuôn khổ pháp lý riêng biệt của Trung Quốc - gây khó khăn lớn cho việc thu hồi.

Trong vài năm qua, chính quyền Trung Quốc đã nỗ lực vực dậy thị trường bất động sản - lĩnh vực từng đóng góp 1/4 GDP. Tuy nhiên, hồi đầu tháng 8, China South City đã trở thành nhà phát triển bất động sản có vốn nhà nước đầu tiên nhận lệnh thanh lý từ Tòa án Tối cao Hong Kong (Trung Quốc), nối gót một loạt doanh nghiệp tư nhân khác.