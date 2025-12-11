Rò rỉ thông tin về iPad chip A19 và iPad Air M4

Mã nội bộ của Apple được tìm thấy trong một bản dựng tiền phát hành bản cập nhật iOS 26 xác nhận iPad chip A19 và iPad Air M4 dự kiến ra mắt vào đầu năm 2026.

Phiên bản iPad tiêu chuẩn ra mắt năm 2026 dự kiến có bước nhảy vọt lớn khi trang bị chip A19. Ảnh: AppleInsider.

Ngày 1/4/2026 đánh dấu 50 năm thành lập Apple. Theo nhà phân tích Mark Gurman, công ty sẽ ra mắt loạt sản phẩm để kỷ niệm cột mốc này.

Những thiết bị được đồn đoán ra mắt đầu năm sau của Apple gồm iPhone 17e, iPad chip A19 và iPad Air M4. Theo phát hiện mới nhất từ MacWorld, "tài liệu mã nội bộ của Apple" được tìm thấy trong "bản dựng tiền phát hành của iOS 26" đã phần nào xác nhận thông tin này.

Cụ thể, phiên bản iPad tiêu chuẩn, có tên mã J581 và J588 sẽ được trang bị chip A19 tương tự như iPhone 17 hiện tại. So với chip A16 hiện có, chip A19 có tốc độ xử lý nhanh hơn khoảng 50%.

Quan trọng hơn, để đảm bảo các tính năng Apple Intelligence hoạt động mượt mà, RAM của iPad chip A19 sẽ được nâng cấp từ 6 GB lên 8 GB.

Các nguồn tin cho rằng sự điều chỉnh này không chỉ cải thiện đáng kể khả năng đa nhiệm mà còn mang đến sức mạnh xử lý AI tiên tiến, thu hẹp khoảng cách trải nghiệm với các dòng cao cấp.

Trong khi đó, bản iPad Air sắp ra mắt có tên mã J707, J708, J737 và J738 sẽ đi kèm bộ xử lý M4. Mặc dù bước nhảy vọt từ M3 lên M4 không quá ấn tượng như ở các mẫu iPad cấp thấp, đây vẫn là nâng cấp mang lại cải thiện hiệu năng đáng kể.

Theo Gurman, 2026 cũng là năm quyết định với Apple về mặt pháp lý, có khả năng tác động đến mô hình kinh doanh App Store hiện nay. Dù thẩm phán quyết định hợp đồng giữa Apple và Google vẫn có hiệu lực, sự trỗi dậy của các trình duyệt AI vẫn có thể mang đến lo ngại.

Bất ổn thuế quan cũng là mối lo với nhiều công ty. Hiện tại, tác động với Apple chưa quá lớn khi công ty chỉ chịu vài tỷ USD thiệt hại liên quan. Tuy nhiên khi phần lớn iPhone và sản phẩm nói chung vẫn sản xuất tại Trung Quốc, tác động năm tới có thể lớn hơn.

Cây viết từ Bloomberg chỉ ra điều tích cực với Apple năm 2026. Công ty dự kiến doanh thu quý IV/2025 tăng 10-12% so với cùng kỳ năm ngoái, cao gần gấp đôi mức dự kiến của giới phân tích Phố Wall.

Con số trên tương đương 137- 139 tỷ USD . Nếu chính xác, đó sẽ là quý đầu tiên doanh thu Apple đạt trên 140 tỷ USD . Táo khuyết cũng tự tin tuyên bố quý IV/2025 dự kiến ghi nhận doanh số và doanh thu iPhone cao nhất lịch sử.