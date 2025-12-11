Thương hiệu Hitachi phát triển bền vững từ tư duy kinh doanh

Ngôi nhà trong mơ của bạn có phải là không gian sống nơi mọi công nghệ đều vận hành trơn tru trong sự tĩnh lặng?

Nơi đó có căn bếp, không chỉ là chốn nấu nướng mà trở thành trung tâm kết nối đầy tinh tế. Là nơi mà lo toan vụn vặt thường ngày biến mất, trả lại cho bạn quỹ thời gian rảnh rỗi quý giá để tận hưởng cuộc sống đúng nghĩa.

Đó không phải giấc mơ xa vời. Từ di sản hơn 100 năm kiến tạo và đổi mới, Hitachi tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu với thế hệ sản phẩm cao cấp mới. Hitachi gọi đó là hành trình mang đến "đẳng cấp bền vững" - trải nghiệm sống thông minh, tiện nghi và thư thái đúng chuẩn Nhật Bản dành riêng cho gia đình Việt.

Tận hưởng sự thư thái đích thực

Sự "bền vững" trong triết lý của Hitachi không chỉ nằm ở tuổi thọ sản phẩm, mà còn bắt nguồn từ giá trị cốt lõi đã được vun đắp qua hàng thế kỷ. Đó là sự tận tâm trong việc thấu hiểu người dùng, sự tỉ mỉ trong từng chi tiết thiết kế và tinh thần tiên phong trong công nghệ.

"Hitachi không chỉ sản xuất thiết bị gia dụng. Chúng tôi hướng đến việc kiến tạo trải nghiệm sống thông minh, bền vững và thư thái trọn vẹn cho mỗi gia đình Việt”, đại diện thương hiệu chia sẻ.

Hitachi không chạy theo xu hướng nhất thời hay giá trị ngắn hạn. Thương hiệu tin rằng mỗi sản phẩm là một sự đầu tư cho tương lai, được chế tác tỉ mỉ để đồng hành bền bỉ cùng gia đình qua nhiều năm tháng, mang lại giá trị bền vững đích thực.

Thế hệ sản phẩm mới của Hitachi không dừng lại ở việc đáp ứng nhu cầu cơ bản. Thương hiệu nỗ lực nâng tầm khát vọng sống của người Việt: Hướng đến cuộc sống hiện đại, thông minh và tràn ngập sự thư thái.

Dẫn đầu trải nghiệm sống với hệ sinh thái sản phẩm tinh hoa

Những giá trị trừu tượng về sự tận tâm và tỉ mỉ của người Nhật đều được Hitachi hiện thực hóa sống động qua từng sản phẩm cụ thể, mang đến giải pháp trọn vẹn cho cuộc sống hiện đại.

Công nghệ bảo quản, giữ trọn vẹn dinh dưỡng được trang bị trong tủ lạnh nhập khẩu Nhật Bản cao cấp của Hitachi, nơi công nghệ bảo quản đạt đến tầm cao với ngăn chân không độc đáo, giúp giữ vẹn nguyên dưỡng chất và hương vị tươi ngon như mới. Trong khi đó, dòng tủ lạnh Hitachi Side by Side Skyline gây ấn tượng với thiết kế phẳng tràn viền tinh tế, cùng dung tích đến 656 lít. Đây là giải pháp lý tưởng cho gia đình đông thành viên yêu thích sự tiện nghi, nhờ khả năng điều chỉnh nhiệt độ linh hoạt của ngăn Selectable Zone.

Công nghệ Nhật Bản giữ trọn vẹn dinh dưỡng và nâng tầm không gian sống.

Đặc biệt, dòng tủ lạnh Hitachi hai cửa Grand Carbon mới mang đến sự cân bằng giữa hiệu năng vượt trội và thiết kế tinh tế. Tất cả sản phẩm được trang bị công nghệ làm lạnh tiên tiến, hệ thống quạt kép Dual Fan Cooling và công nghệ Inverter hiệu suất cao tiết kiệm điện vượt trội, đảm bảo thực phẩm luôn được làm lạnh đồng đều và ổn định, xứng đáng là khoản đầu tư thông thái cho tổ ấm của bạn.

Kiến tạo trải nghiệm sống thư thái, bền vững mỗi ngày.

Để kiến tạo cuộc sống thư thái, Hitachi mang đến giải pháp làm sạch toàn diện. Không chỉ đơn thuần làm sạch và sấy khô quần áo, máy giặt, máy sấy còn có khả năng bảo vệ sợi vải, tiết kiệm năng lượng và kéo dài tuổi thọ trang phục nhờ công nghệ tự động cảm biến thông minh, diệt khuẩn ngừa dị ứng, khả năng giặt chống nhăn tiên tiến. Đây là cam kết của Hitachi về giải pháp giặt giũ bền vững, an toàn cho sức khỏe và thân thiện môi trường. Đồng thời, để việc dọn dẹp trở thành trải nghiệm nhẹ nhàng, Hitachi mang đến trợ thủ đắc lực như robot hút bụi và máy hút bụi cầm tay không dây. Cả hai đều sở hữu lực hút mạnh, khả năng làm sạch linh hoạt và bền bỉ, trả lại không gian sống trong lành, nâng tầm chất lượng sống tiện nghi cho gia đình.

Giải pháp thông minh cho cuộc sống tiện nghi chuẩn Nhật.

Chinh phục mọi chuẩn mực về sự tiện nghi và an toàn, Hitachi tạo nên không gian bếp là "trái tim" của ngôi nhà. Máy rửa chén cao cấp với công nghệ rửa đa chiều sạch toàn diện, diệt khuẩn an toàn, giúp bạn "giải phóng" đôi bàn tay, tận hưởng khoảnh khắc quý giá bên gia đình. Đặc biệt, bộ sưu tập thiết bị bếp gồm bếp từ, lò nướng, máy hút mùi sắp ra mắt đầu năm 2026 được Hitachi thiết kế đồng bộ, sang trọng và tích hợp tính năng an toàn vượt trội, sẽ kiến tạo không gian bếp bền vững và an tâm. Độc giả có thể trải nghiệm đẳng cấp bền vững chuẩn Nhật Bản cùng Hitachi từ hôm nay.