CEO Trung Quốc hứng cú đá mạnh từ robot để chứng minh không kỹ xảo

Khi cử động của robot hình người T800 bị cho là sử dụng CGI, EngineAI, nhà sản xuất từ Trung Quốc tung clip CEO diễn tập thật với robot đó.

CEO Zhao Tongyang bị robot đá gục. Ảnh: EngineAI.

Hãng robot Trung Quốc EngineAI vừa đưa ra phản hồi trước hoài nghi về việc chuyển động mượt mà từ robot hình người T800 của hãng là CGI (kỹ xảo hình ảnh). Công ty tung ra đoạn clip, sử dụng hình ảnh CEO của họ mặc đồ bảo hộ và bị robot đá thẳng vào người.

Màn “biểu diễn” này nhằm chứng minh khả năng hoạt động vật lý của robot và bác bỏ các cáo buộc gian lận kỹ xảo. Theo Interesting Engineer, đây cũng được xem là một chiến lược khá bất thường trong lĩnh vực vốn thường dựa vào thông số kỹ thuật, hoặc một chiêu trò tiếp thị táo bạo.

Trong clip, CEO Zhao Tongyang của công ty đến từ Thâm Quyến bị hất ngã xuống đất sau một cú đá mạnh từ T800, robot hình người mới ra mắt. Đoạn clip được quay từ nhiều góc khác nhau, cho thấy robot vẫn giữ thăng bằng sau cú đá và còn tạo dáng một dáng ngắn sau đó.

Dù thu hút sự chú ý trên cả nền tảng Trung Quốc lẫn nhiều quốc gia khác, phản ứng vẫn chia thành hai luồng. Một bên khen màn trình diễn táo bạo, còn lại cho rằng cú va chạm có vẻ được dàn dựng.

EngineAI trình làng T800 bằng một video kịch tính cho thấy robot thực hiện các cú đá bay và phá cửa đã gây tranh luận về tính xác thực. Đoạn clip ban đầu được quay trong một studio tối, khiến một số người xem nghi ngờ kỹ xảo CGI do phong cách dựng và ánh sáng đậm tính điện ảnh.

Ở lần phản hồi đầu tiên, công ty đã tung ra đoạn video hậu trường mới trên X cho thấy T800 trong một studio đơn giản. Qua đó, EngineAI xác nhận những chuyển động nhanh và chính xác của robot là hoàn toàn thật.

Robot T800 sở hữu kích thước như người khoẻ mạnh. Ảnh: EngineAI.

Lĩnh vực robot hình người đang phát triển nhanh chóng, với các công ty như Tesla, Boston Dynamics và Figure AI đang chiếm ưu thế. Trong khi phần lớn đối thủ tập trung vào ứng dụng công nghiệp và hậu cần, EngineAI lại chọn hướng đi quảng bá robot với hình ảnh sẵn sàng chiến đấu và công bố kế hoạch tổ chức một giải đấu robot đối kháng.

Theo Humanoidsdaily, màn đấu tập của CEO đã mở màn cho sự kiện “Robot Boxer” mà EngineAI sẽ tổ chức vào ngày 24/12. Những màn trình diễn cường độ cao này nằm trong chiến lược có chủ đích chứ không phải các pha biểu diễn đơn lẻ.

T800 của EngineAI là một robot hình người được thiết kế cho khả năng di chuyển linh hoạt, bền bỉ và thực hiện đa dạng nhiệm vụ. Robot cao 1,73 m, nặng 75 kg khi lắp pin.

EngineAI cho biết T800 được chế tạo bằng các tấm nhôm tiêu chuẩn hàng không để tối ưu tỷ lệ giữa độ cứng và trọng lượng, kết hợp với thiết kế ngoại hình khí động học nhằm tăng hiệu suất và độ bền. Về khả năng nhận thức và điều hướng, T800 sử dụng một hệ thống cảm biến đa tầng bao gồm LiDAR 360 độ, camera stereo và bộ xử lý môi trường phản hồi nhanh.

Về sức mạnh tính toán, nền tảng này kết hợp bộ điều khiển Intel N97 với mô-đun NVIDIA AGX Orin, mang lại hiệu năng cho các tác vụ AI và hỗ trợ phát triển tùy chỉnh. Robot có thể đi bộ với tốc độ lên đến 3 m/giây và được thiết kế cho nhiều ứng dụng, từ logistics và dịch vụ khách sạn đến các công việc cộng tác và vai trò dịch vụ tổng quát.