Rihanna diện nội y cô dâu

Rihanna khiến người hâm mộ phấn khích khi cho ra mắt bộ sưu tập nội ý mới. Với chủ đề cô dâu, nhiều người cho rằng nữ ca sĩ ẩn ý về chuyện đám cưới.

Theo Page Six, Rihanna, nhà sáng lập Savage X Fenty, thu hút sự chú ý khi cho ra mắt bộ sưu tập nội y lấy cảm hứng từ cô dâu. Qua loạt ảnh, giọng ca Diamonds tạo dáng trong bộ đồ At First Sight tông hồng chủ đạo kết hợp đạo cụ là bánh kem trắng thường được sử dụng trong đám cưới.

Một ngày trước, Savage X Fenty hé lộ một vài chi tiết về chủ đề bộ sưu tập với hình ảnh bánh cưới, bông hoa hồng nhạt đi kèm chiếc nhẫn đính hôn lấp lánh. Với dòng chú thích “Cô dâu đến rồi đây", Rihanna dấy lên tin đồn chuẩn bị tổ chức lễ cưới với A$AP Rocky. Trên các nền tảng mạng xã hội, người hâm mộ bàn luận sôi nổi về bộ ảnh.

Rihanna gây chú ý với bộ sưu tập đồ lót táo bạo. Ảnh: @savagexfenty.

"Liệu sắp có thông báo gì không nhỉ", "Đây có phải là một gợi ý không?", "Cô ấy đang cố thông báo với chúng ta điều gì đó à?","Đó chắc chắn là một dấu hiệu", một số khán giả bình luận.

Trước đó, Rihanna và A$AP Rocky từng nhiều lần ẩn ý về đám cưới. Năm 2022, MV DMB thu hút sự chú ý khi dàn dựng cảnh cặp sao cầu hôn. Tại sự kiện Met Gala 2023, Rihanna ẩn ý khi đăng tải bộ ảnh trên thảm đỏ kèm chú thích: "Xin chào đoàn phù dâu, cô dâu đến rồi đây".

Cặp sao quen biết trong thời gian dài, từng hợp tác chung trong ca khúc Cockiness trước khi tiến đến quan hệ tình cảm. Rapper sinh năm 1988 lần đầu xác nhận chuyện hẹn hò trên tạp chí GQ Magazine hồi tháng 5/2021. Hiện, cả hai có hai con trai chung lần lượt là RZA Athelston Mayers và Riot Rose Mayers.

Rihanna và A$AP Rocky bên nhau. Ảnh: asaprocky.

Thời điểm công khai hẹn hò, A$AP Rocky gọi Rihanna là "tình yêu của đời mình". Khi được hỏi cảm giác bên cạnh bạn gái, anh bày tỏ: "Rất tuyệt vời. Không từ ngữ nào có thể diễn tả được. Cô ấy là người duy nhất trong tim tôi".