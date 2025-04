Chung Lệ Đề gợi cảm bên chồng kém 12 tuổi

Chung Lệ Đề sinh năm 1970, nổi tiếng với The Bride with White Hair (1993) và The Defender (1994). Cô kết hôn với Trương Luân Thạc vào tháng 11/2016 tại Bắc Kinh, sau 2 năm hẹn hò. Đây là cuộc hôn nhân thứ 3 của cô. Dù từng đối mặt nghi ngờ vì chênh lệch tuổi tác, cặp đôi chứng minh tình yêu vượt qua định kiến bằng sự gắn bó qua thời gian. Chung Lệ Đệ có 3 con gái riêng.