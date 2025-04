Đoàn Di Băng quảng cáo 'một viên tương đương 5 kg rau củ'

“Chỉ cần một ngày 2-3 viên này thôi, cam đoan các bạn sẽ nói không với mụn nhọt, nóng trong người, táo bón" là lời quảng cáo của Đoàn Di Băng về một viên rau xanh.

Trong một clip quảng cáo viên rau xanh đang được chia sẻ và gây bàn tán trên mạng xã hội vào tối 15/4, Đoàn Di Băng cho biết: “Một viên tương đương 5 kg rau củ quả".

Cô nói tiếp: "Các bạn không biết ăn rau hoặc không tìm được nguồn rau đáng tin cậy để sử dụng mỗi ngày cho bản thân và gia đình cũng như không hấp thụ được rau củ quả bên ngoài, chỉ cần một ngày 2-3 viên này thôi, cam đoan các bạn sẽ nói không với mụn nhọt, nóng trong người, táo bón. Đối tượng sử dụng là tất cả, người lớn, người già, trẻ nhỏ, nam nữ, phụ nữ có thai”.

Đoàn Di Băng đang gây tranh cãi. Ảnh: FBNV.

Trên trang web chính thức của nhãn hàng, viên rau xanh này được quảng cáo là: “Bổ sung dinh dưỡng từ cỏ lúa mạch, cỏ lúa mì, cỏ linh lăng và các loại rau xanh quan trọng khác. Thực phẩm bổ sung này không chỉ là nguồn dinh dưỡng xanh dễ dàng mà còn chứa các chất dinh dưỡng thực vật và chất chống oxy hóa có lợi”. Tuy nhiên, nhãn hàng thông báo: “Sản phẩm này không nhằm mục đích chẩn đoán, điều trị, chữa khỏi hoặc ngăn ngừa bất kỳ bệnh nào”.

Những thông tin như “cam đoan nói không với mụn nhọt, nóng trong người, táo bón” hay “một viên tương đương 5 kg rau củ quả” không thấy xuất hiện trên trang web của nhãn hàng.

Do đó, video quảng cáo của Đoàn Di Băng đang gây bàn tán trên các nền tảng mạng xã hội, kéo theo hàng nghìn bình luận trái chiều. Nhiều ý kiến cho rằng cô đã thổi phồng công dụng của sản phẩm. Hiện tại, Đoàn Di Băng chưa lên tiếng về vấn đề tranh cãi nói trên.

Những ngày qua, hàng loạt nghệ sĩ, người nổi tiếng bị réo tên vì quảng cáo sản phẩm giả hoặc thổi phồng chức năng. Chẳng hạn khi quảng cáo sữa non hỗ trợ mất ngủ, Cao Minh Đạt nói: “Những ai bị tình trạng mất ngủ kinh niên 10 năm, 20 năm, uống đủ loại thuốc trên đời mà không khỏi thì đây chính là sản phẩm mà các cô chú, anh chị cần phải dùng. Mình dùng đúng 2 ly mỗi ngày, một ly buổi sáng, một ly buổi tối, đảm bảo mất ngủ cỡ nào cũng sẽ hết”.

Trước đó, Kera - loại kẹo rau củ Thùy Tiên quảng cáo của Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt (CER), được quảng cáo sai sự thật.

BTV Quang Minh, Vân Hugo được cho là từng tham gia quảng cáo dòng sữa HIUP - dòng sản phẩm bị phạt do vi phạm về quảng cáo. Tối 15/4, BTV Quang Minh lên tiếng xin lỗi.

Khán giả phát hiện Kênh YouTube “Tập đoàn Dược Quốc tế” của Rance Pharma từng mời nhiều nghệ sĩ nổi tiếng quảng cáo. Diễn viên Huyền Lizzie và Thanh Hương từng xuất hiện trong các video quảng bá.

Doãn Quốc Đam trong video quảng cáo Cilonmum Colos IQ Grow 24h, khẳng định: “Vợ chồng tôi tìm hiểu kỹ, đây là dòng sữa hàng đầu, đạt chứng nhận FDA Hoa Kỳ”. MC Hoàng Linh cũng từng xuất hiện trong hình ảnh, video quảng cáo nhiều dòng Cilonmum.

Ngày 15/4, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Cục Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử; Cục Văn hóa cơ sở về việc phối hợp quản lý quảng cáo thực phẩm. Cục An toàn thực phẩm đề nghị phối hợp kiểm tra thông tin, xử lý hành vi quảng cáo vi phạm pháp luật của các trang mạng xã hội và xử lý người nổi tiếng quảng cáo vi phạm và thông báo kết quả để Cục An toàn thực phẩm tổng hợp.