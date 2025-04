Mai Ngô mặc mốt lộ nội y ở lễ hội té nước Thái Lan

Hai diễn viên Lingling Kwong và Orm Kornnaphat trong hoạt động diễu hành thuộc khuôn khổ lễ hội. Họ nổi tiếng từ bộ phim The Secret of Us từ năm 2024 và thu hút lượng fan đông đảo. Sự xuất hiện của hai diễn viên khuấy động đám đông. Được tổ chức bởi TAT và Tiểu ban thúc đẩy ngành công nghiệp lễ hội, Maha Songkran 2025 biến Sanam Luang, trung tâm thành phố Bangkok thành tâm điểm của các hoạt động té nước sôi động, diễu hành xe hoa, nghi lễ tắm Phật và biểu diễn nghệ thuật. Ảnh: Fansite.