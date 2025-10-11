Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Rhymastic công kích Dế Choắt?

Rhymastic phát hành "Chưa từng cheer ly" với ca từ gay gắt, được cho là nhắm đến Dế Choắt. Ca khúc nhanh chóng nhận được nhiều sự chú ý.

Khuya 10/10, Rhymastic (với nghệ danh YC) phát hành bản rap Chưa từng cheer ly với giai điệu mạnh và ca từ gay gắt. Đáng chú ý, ở phần cuối bài, nam rapper có nhiều câu được cho là nhắm đến Dế Choắt, quán quân Rap Việt mùa đầu.

Cụ thể, trong Chưa từng cheer ly có đoạn: “Rap là phải như thằng đá bơ Dế Choắt?/ mặt thì bá dơ/ mà nhạc thì ế chắc”; “Mà Dế không đủ tuổi nên Dế chỉ được làm Dế choắt/ quán quân rap Việt nhưng không biết punchline”.

Chưa từng cheer ly nhanh chóng gây chú ý và tạo làn sóng bàn tán sôi nổi ngay sau khi ra mắt. Chỉ sau gần 12 giờ phát hành, ca khúc đã thu hút gần 500.000 lượt xem trên YouTube, trở thành một trong những sản phẩm nổi bật nhất của cộng đồng rap underground thời gian qua. Trên mạng xã hội và ở các diễn đàn về nhạc rap, ca khúc cũng nhận được lượng thảo luận lớn.

Rhymastic anh 1Rhymastic anh 2

Dế Choắt khơi mào cuộc chiến mới ở rap Việt. Ảnh: @dechoat, @rhymastic.

Gần đây, Dế Choắt đăng tải hàng chục track nhạc diss nhắm tới rất nhiều đồng nghiệp. Mọi chuyện bắt đầu từ giữa tháng 9, khi nam rapper bất ngờ phát hành album Vô công album, trong đó có những ca khúc được cho là ẩn ý công kích các rapper tham gia chương trình Anh trai “say hi” - ám chỉ họ đang tìm cách nổi tiếng và kiếm tiền từ dòng nhạc mainstream.

Sau đó, quán quân rap Việt mùa 1 tiếp tục tung loạt track diss hướng đến nhiều rapper như Hustlang Robber (quán quân Rap Việt 2024), Seachains, Minh Lai, ICD, Phúc Du, và thậm chí là cả những HLV của Rap Việt như Karik, Big Daddy và B Ray… khiến làng rap Việt “dậy sóng”.

Trước Rhymastic, một số rapper như Phúc Du, Minh Lai và Robber cũng nhanh chóng đáp trả bằng các bản rap gay gắt, khiến cuộc chiến lan rộng.

Trước khi tung loạt track diss, Dế Choắt trải qua giai đoạn bất ổn cả về tinh thần lẫn sự nghiệp. Sau chiến thắng ở Rap Việt mùa đầu, tên tuổi anh dần trầm lắng, các sản phẩm ra mắt thiếu dấu ấn khiến khán giả cho rằng âm nhạc của anh đi xuống. Trên mạng xã hội, Dế Choắt nhiều lần đăng tải dòng trạng thái tiêu cực, thừa nhận đang ở “đáy sự nghiệp”, “bị ruồng bỏ” và “không còn là quán quân chương trình nào nữa”.

Đầu năm 2024, anh ẩn toàn bộ bài viết cũ, chỉ giữ lại một dòng chia sẻ thể hiện sự mất phương hướng và mong muốn tìm lại bản thân. Chính từ giai đoạn chững lại này, Dế Choắt bắt đầu ra mắt liên tiếp các bản rap mang tinh thần phản kháng.

Thuận Minh

Rhymastic Nhạc rap Dế Choắt âm nhạc

  Vũ Đức Thiện

    Vũ Đức Thiện

    Vũ Đức Thiện hay còn được biết đến với nghệ danh Rhymastic là một ca sĩ, rapper kiêm nhà sản xuất âm nhạc. Năm 2011, Rhymastic chính thức bước chân vào sự nghiệp âm nhạc chuyên nghiệp với tư cách là một nhà sản xuất âm nhạc của Space Speakers. Anh từng tham gia sản xuất một số ca khúc cho các ca sĩ như Cường Seven, Bích Phương, Phương Linh, Soobin Hoàng Sơn,...

    Rhymastic từng tốt nghiệp trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội nhưng với niềm đam mê âm nhạc, anh đã chuyển hướng tự mày mò học sáng tác và sản xuất âm nhạc từ năm 2009.

    Ngày sinh: 08/04/1991
    Quê quán: Hà Nội
    Ca khúc tiêu biểu: Yêu 5, Vui đi em, Vẽ khói, D.C.M.E, Người và ta, Treasure, Mùa thu đi qua, Daydreams,...

