Kim Jong Kook gây tranh cãi

Kim Jong Kook đăng video trong tuần trăng mật và làm lộ vóc dáng vợ anh. Hành động này đang khiến công chúng Hàn Quốc tranh cãi.

Tờ Xportsnews đưa tin ngày 9/9, nam ca sĩ Kim Jong Kook đăng một video ghi lại tuần trăng mật của vợ chồng anh lên kênh YouTube cá nhân. Tuy nhiên, video sau đó nhanh chóng được chuyển sang chế độ riêng tư.

Đoạn video mới được công bố có cảnh Kim Jong Kook tập thể dục. Tuy nhiên, ở cảnh này, vợ anh xuất hiện thoáng qua. Dù chỉ lộ bóng dáng nhưng sự xuất hiện của vợ Kim Jong Kook trở thành chủ đề nóng và gây ra nhiều bình luận trái chiều trên các trang mạng xã hội Hàn Quốc.

Kim Jong Kook vướng tranh cãi. Ảnh: MoneyS.

Từ trước đến nay, Kim Jong Kook luôn giữ kín thông tin cá nhân của vợ. Do đó, hành động lần này khiến dư luận tranh cãi rằng anh cố ý để gây tò mò hay chỉ là một sai lầm đơn thuần. Số khác chỉ trích Kim Jong Kook khi biến tuần trăng mật trở thành một nội dung để làm vlog.

Một số cư dân mạng chỉ ra: "Thật mệt mỏi khi anh ấy cứ khơi gợi sự tò mò bằng những hành động như thế dù trước đó anh ấy nói sẽ giấu kín thông tin của vợ", "Thật khó hiểu, tại sao họ lại coi tuần trăng mật là nội dung giải trí, trong khi lẽ ra nó phải riêng tư".

Mặt khác, cũng có người bênh vực nam ca sĩ. Họ lập luận: "Đó chỉ là một cảnh quay ngẫu nhiên, chính sự chú ý, soi mói quá mức của cộng đồng mạng mới là vấn đề".

Kim Jong Kook đã chuyển video về chế độ riêng tư. Tuy nhiên, những thảo luận xung quanh thân thế của vợ anh vẫn tiếp tục lan truyền. Theo đó, người phụ nữ được chỉ ra là có "thân hình cao ráo, mảnh khảnh".

Kim Jong Kook sinh năm 1976, ra mắt thông qua nhóm nhạc đôi Turbo. Từ 2001, nhóm nhạc tan rã và Kim Jong Kook tập trung cho sự nghiệp solo. Anh nổi tiếng nhờ chương trình Running Man. Chương trình là hiện tượng toàn cầu giúp tất cả thành viên trong chương trình sở hữu lượng fan đông đảo.

Lễ cưới của Kim Jong Kook chính thức diễn ra tại Seoul vào 5/9 và chỉ có bạn bè, người thân hai bên gia đình tham dự. Yoo Jae Suk - bạn thân của Kim Jong Kook - được chọn làm MC trong lễ cưới. Trong khi đó, thông tin về người chủ hôn hay dàn nghệ sĩ khách mời đều được giữ kín.