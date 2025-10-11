4 'cậu ấm cô chiêu' phá hoại giới giải trí Hoa ngữ

Khán giả Trung Quốc ngày càng khó chịu khi có nhiều nghệ sĩ xuất thân từ gia đình giàu có danh giá bước vào làng giải trí. Nhiều người bị gọi là "thảm họa diễn xuất", phá hỏng cả bộ phim.

Theo QQ, giới giải trí Hoa ngữ hiện tại có nhiều ngôi sao là con nhà nòi được cha mẹ dẫn dắt vào nghệ thuật. Tuy nhiên, rất ít người trong số họ có tài năng vượt trội, thậm chí ngoại hình cũng không được đánh giá cao. Những nghệ sĩ trẻ này bị gọi là "hố đen diễn xuất" trong các bộ phim. Họ không tài năng nhưng được gia đình nâng đỡ, thậm chí còn cướp đất diễn của các diễn viên khác.

Cô gái dám chèn ép Triệu Lệ Dĩnh

Theo QQ, Trương Khải Lệ là diễn viên gạo cội của màn ảnh Hoa ngữ. Không những vậy, nữ diễn viên còn giữ nhiều chức vụ quan trọng trong các đơn vị quản lý nghệ thuật. Chính vì vậy, khi con gái Trương Khả Doanh muốn tham gia giới giải trí, Trương Khải Lệ dùng nhiều mối quan hệ để nâng đỡ cô con gái sinh năm 1997 của mình.

Năm 2017, Trương Khả Doanh ra mắt trong bộ phim điện ảnh Địch Nhân Kiệt: Thông thiên đế quốc. Sau đó, sự nghiệp của Trương Khả Doanh rất thuận lợi, không thiếu phim để đóng. Năm 2024, cô tham gia bộ phim Hạnh Phúc đến Vạn gia do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính. Dù chỉ đảm nhận vai nữ phụ Hạnh Vận, Trương Khả Doanh được ưu ái những thước phim cận cảnh, một cốt truyện đa chiều sống động, không thiếu những phân đoạn khai thác tâm lý nhân vật kỹ lưỡng. Chính vì vậy, Trương Khả Doanh còn được đề cử Nữ phụ xuất sắc của giải thưởng Kim Ưng.

Trương Khả Doanh có mẹ chống lưng. Ảnh: Sina Weibo

Tuy nhiên, có lẽ đó là điểm cao nhất Trương Khải Lệ có thể giúp đỡ con gái đạt tới. Đóng phim 8 năm, Trương Khả Doanh được trao không ít cơ hội nhưng diễn xuất đơ cứng, thiếu cảm xúc, diễn một cách máy móc khiến sự nghiệp của cô mãi lận đận. Khán giả cũng chỉ trích Trương Khải Lệ vì cố tình sắp xếp vai diễn cho con gái dù mỗi lần cô xuất hiện là phá hoại tác phẩm. Khi Trương Khả Doanh tham gia chương trình diễn xuất, cô còn thể hiện thái độ kênh kiệu, càng khiến danh tiếng tụt dốc.

Thảm họa diễn xuất - con trai của Ngô Cương

Một ngôi sao con nhà nòi khác cũng khiến danh tiếng của cha bị tổn hại là nam diễn viên Ngô Vũ Khanh, con trai nghệ sĩ gạo cội Ngô Cương. Ngô Cương được nhận xét là "bậc thầy diễn xuất", diễn viên cấp 1 cấp quốc gia. Thế nhưng, con trai của ông không được thừa hưởng tài năng biểu diễn.

Vai diễn đáng nhớ nhất của Ngô Vũ Khanh là nhân vật Cao Hiểu Thần trong phim Cuồng phong. Để thể hiện vai cậu ấm ăn chơi sa đọa, Ngô Vũ Khanh nhuộm tóc vàng, mặc áo da, lúc nào cũng hét vào ống kính, QQ nhận xét. Vì anh thường xuyên đứng chung khung hình với các nghệ sĩ kỳ cựu như Trương Tụng Văn, Cao Diệp, Trương Dịch nên diễn xuất yếu kém của Ngô Vũ Khanh càng lộ rõ.

Con trai Ngô Cương bị khán giả chỉ trích phá hỏng siêu phẩm truyền hình Cuồng phong. Ảnh: Sina Weibo

Cuồng phong là tác phẩm xuất sắc đạt rất nhiều thành tích cao, trong hai năm qua vẫn chưa có phim nào vượt qua được. Nhưng Ngô Vũ Khanh chính là "hố đen diễn xuất" làm hỏng một tác tác phẩm hay. Vì vậy, nhiều khán giả chỉ trích Ngô Cương vì đã đưa con trai cùng tham gia dự án này.

"Ngô Cương đang làm mưa làm gió trong giới giải trí. Nếu cứ tiếp tục như vậy, phim truyền hình có lẽ sẽ trở thành 'doanh nghiệp gia đình' trong tương lai", QQ trích lời một khán giả.

"Công chúa Huawei" Diêu An Na bị chê

Diêu An Na (Annabel Yao), con gái út của ông Nhậm Chính Phi - nhà sáng lập hãng điện thoại Trung Quốc Huawei, gia nhập giới giải trí từ năm 2021. Tuy nhiên, đến nay sự nghiệp của cô vẫn không có gì khởi sắc.

Ngay từ khi bước chân vào giới, Diêu An Na đã được gia đình hậu thuẫn mạnh mẽ, tham gia show truyền hình ăn khách, ra mắt MV, trở thành nhân vật trang bìa tạp chí, đóng chính trong phim chính kịch Lạp băng. Tuy nhiên, diễn xuất của Diêu An Na trở thành trò cười cho khán giả.

Diêu An Na trở thành thảm họa diễn xuất của màn ảnh Hoa ngữ. Ảnh: Sina Weibo

Mỗi khi Diêu An Na xuất hiện, nhiều người bình luận "Huawei đổ tiền cho Diêu An Na làm nữ chính", "Sao công chúa Huawei lại đi cướp cơm của người bình thường vậy", "Gương mặt cô ấy làm tôi hết muốn xem phim". Có thể nói, "Công chúa Huawei" tự đánh mất danh tiếng của mình khi dấn thân vào lĩnh vực mà cô không có năng khiếu.

"Ác mộng của đạo diễn" - con gái Diêm Ni

Nữ diễn viên Diêm Ni là một nghệ sĩ kỳ cựu góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi bật như Võ lâm ngoại truyện, Nhất phó nhị chủ, Thế giới của bà ngoại, Người trong ngõ nhỏ,... Trong sự nghiệp, cô nhận được rất nhiều giải thưởng danh giá, chứng minh tài năng diễn xuất xuất sắc dù ở độ tuổi nào.

Tuy nhiên, con gái của Diêm Ni là Trâu Nguyên Thanh lại bị coi là "cơn ác mộng của các đạo diễn" vì khả năng diễn xuất dở tệ, biểu cảm khoa trương.

Theo QQ, Trâu Nguyên Thanh không có ngoại hình xuất sắc, cũng không nổi tiếng từ nhỏ. Năm 2016, cô bắt đầu tham gia đóng phim trong tác phẩm Ta là mẹ con đóng cùng Diêm Ni. Nhờ mối quan hệ của mẹ, Trâu Nguyên Thanh còn góp mặt trong loạt phim truyền hình ăn khách như Sơn hải tình, Hoan lạc tụng 3, nhưng cô vẫn không có tiến bộ.

Diêm Ni dốc sức lăng xê con gái nhưng Trâu Nguyên Thanh. Ảnh: Sina Weibo

Người trong giới tiết lộ: "Vì sự nghiệp nghệ thuật của con gái, Diêm Ni đã phải xin xỏ rất nhiều nhà sản xuất đạo diễn trao cơ hội cho Trâu Nguyên Thanh. Tuy nhiên, khả năng của Trâu Nguyên Thanh kém cỏi, dù tài nguyên tốt cũng không giúp được cô".

Theo QQ, việc các nghệ sĩ muốn trải đường, giúp đỡ con cái bước chân vào giới giải trí là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, khi các "cậu ấm cô chiêu" tài năng diễn xuất kém nhưng vẫn bị cha mẹ cố nhồi nhét vào các dự án phim sẽ khiến khán giả khó chịu, đồng thời làm hỏng công sức của hàng trăm người. Từ đó, họ bị khán giả chỉ trích khiến sự nghiệp càng khó khăn hơn.