Real từ chối đề nghị kỷ lục cho Vinicius

Một đội bóng Saudi Arabia vừa đề nghị chiêu mộ Vinicius với giá 130 triệu euro nhưng bị Real Madrid từ chối.

Vinicius vẫn còn chỗ đứng tại Real.

Theo DefensaCentral, một CLB tại Saudi Arabia sẵn sàng chi tới 130 triệu euro để đưa ngôi sao 24 tuổi về Saudi Pro League. Giải đấu này tiếp tục chiến lược chiêu mộ các ngôi sao lớn nhằm nâng tầm sức hút toàn cầu, và Vinicius được xem là “bom tấn” truyền thông lẫn chuyên môn.

Trước lời đề nghị kỷ lục, vượt qua cả thương vụ bán Cristiano Ronaldo cho Juventus với giá 117 triệu euro, lập trường của Real Madrid rất rõ ràng. Chủ tịch Florentino Perez và giám đốc Jose Angel Sanchez đều không có ý định bán cầu thủ từng lọt vào top ứng viên Quả bóng Vàng mùa trước.

Ở Bernabeu, Vinicius vẫn được xem là hạt nhân trong dự án dài hạn của Alonso, cùng với Kylian Mbappe và Jude Bellingham gánh vác trọng trách đưa Real Madrid trở lại đỉnh cao châu Âu.

Bản thân Vinicius cũng không có ý định rời Madrid. Nguồn tin thân cận tiết lộ anh ưu tiên tuyệt đối việc gắn bó với “Los Blancos”, tiếp tục chinh phục danh hiệu và duy trì phong độ để hướng tới World Cup 2026.

Vinicius Jr đang trở thành cái tên nóng nhất tại Real Madrid sau chiến thắng trước Real Oviedo. Dù chỉ vào sân từ ghế dự bị, tiền đạo người Brazil ngay lập tức tạo dấu ấn với một pha kiến tạo và bàn thắng quyết định, qua đó khẳng định vai trò không thể thay thế trong hệ thống chiến thuật mới của HLV Xabi Alonso.