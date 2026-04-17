Real thanh lý 4 cầu thủ sau mùa giải trắng tay

Một mùa hè đầy biến động đang chờ đợi Real Madrid khi ban lãnh đạo đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha quyết định thực hiện một cuộc cải tổ đội hình sâu rộng.

Real "thay máu" nhân sự ở tuyến giữa.

Theo Fichajes, tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào Eduardo Camavinga. Từng được kỳ vọng là hạt nhân tương lai của tuyến giữa, nhưng phong độ trồi sụt cùng những sai lầm trong các thời điểm quyết định tại Champions League đã khiến niềm tin của ban lãnh đạo đổ vỡ.

Việc Real Madrid sẵn sàng lắng nghe những lời đề nghị cho tiền vệ người Pháp là một cú sốc lớn, đánh dấu sự thay đổi trong tư duy xây dựng đội hình.

Trong khi đó, sự ra đi của Dani Carvajal mang lại nhiều sự tiếc nuối nhưng là điều tất yếu. Sau nhiều năm cống hiến không mệt mỏi, gánh nặng tuổi tác và những chấn thương liên miên đã khiến hậu vệ công thần này không còn duy trì được cường độ thi đấu đỉnh cao. Real Madrid đang ráo riết tìm kiếm những nhân tố trẻ trung và mạnh mẽ hơn để khỏa lấp vị trí hành lang cánh phải.

Số phận của David Alaba và Dani Ceballos còn rõ ràng hơn. Chấn thương dai dẳng đã biến Alaba từ một chốt chặn tin cậy thành gánh nặng quỹ lương, trong khi Ceballos vẫn mãi không thể thoát khỏi cái mác "dự bị chiến lược". Việc đẩy đi hai cầu thủ này được xem là bước đi then chốt để giải phóng không gian tài chính cho những bản hợp đồng bom tấn mới.

Alaba đang được một số CLB tại Mỹ để mắt, trong khi Ceballos gần như đạt thỏa thuận trở lại khoác áo Betis.