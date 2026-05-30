Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thể thao

Real ra giá kỷ lục cho sao PSG

  • Thứ bảy, 30/5/2026 07:06 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Real Madrid coi Joao Neves là ưu tiên trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay và đã chuẩn bị một đề nghị trị giá khoảng 100 triệu euro dành cho PSG.

Real khao khát sở hữu Neves.

Theo Fichajes, con số này có thể tăng lên 120 triệu euro, mức giá chưa từng có tại Bernabeu cho một tân binh chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm.

Joao Neves đã có những bước tiến vượt bậc kể từ khi chuyển tới PSG. Mới 21 tuổi, nhưng anh đã trở thành mắt xích quan trọng trong hệ thống của đội bóng thủ đô nước Pháp. Khả năng thu hồi bóng, điều tiết nhịp độ trận đấu cùng sự năng nổ trong cả tấn công lẫn phòng ngự giúp Neves được đánh giá là mẫu tiền vệ toàn diện của bóng đá hiện đại.

Real Madrid đặc biệt quan tâm đến việc tăng cường sức mạnh khu trung tuyến giữa bối cảnh tương lai của một số cầu thủ chưa thực sự rõ ràng. Đội bóng Hoàng gia tin rằng Joao Neves có thể trở thành hạt nhân trong kế hoạch xây dựng tuyến giữa mới dưới thời Jose Mourinho.

Tuy nhiên, thương vụ này sẽ không dễ dàng. PSG hiện vẫn còn hợp đồng dài hạn với Neves và không có nhiều lý do để bán đi một trong những tài sản quý giá nhất. Vì vậy, Real Madrid có thể phải đưa ra mức phí chuyển nhượng kỷ lục mới đủ sức thuyết phục đội bóng nước Pháp ngồi vào bàn đàm phán. Dù vậy, sự xuất hiện của Mourinho, đồng hương của Neves, sẽ giúp "Los Blancos" có ít nhiều lợi thế.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

Không còn điều gì ngăn Mourinho dẫn dắt Real Madrid

Tối 29/5, Jose Mourinho ký hợp đồng trở lại dẫn dắt Real Madrid sau hơn một thập kỷ xa cách.

11 giờ trước

Duy Anh

Real Mourinho Mourinho Real Neves

  • Jose Mourinho

    Jose Mourinho

    Jose Mourinho là huấn luyện viên bóng đá người Bồ Đào Nha và từng dẫn dắt các câu lạc bộ nổi tiếng như Chelsea, Inter Milan, Real Madrid, Manchester United. Ông được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) bầu chọn là Huấn luyện viên thế kỷ vào năm 2015. Ông còn được gọi là "Người Đặc Biệt", biệt danh ông tự đặt cho bản thân khi lần đầu đến nước Anh huấn luyện cho Chelsea.

    • Ngày sinh: 26/1/1963
    • Nơi sinh: Setubal, Bồ Đào Nha

Đọc tiếp

Casemiro noi cau vi bi hoi nhieu ve Neymar hinh anh

Casemiro nổi cáu vì bị hỏi nhiều về Neymar

12 phút trước 08:34 30/5/2026

0

Casemiro tỏ ra ngán ngẩm khi truyền thông liên tục xoáy vào Neymar, đồng thời khẳng định ngôi sao này chỉ là một phần trong tập thể tuyển Brazil dự World Cup 2026.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý