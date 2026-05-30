Real ra giá kỷ lục cho sao PSG

Real Madrid coi Joao Neves là ưu tiên trong kỳ chuyển nhượng hè năm nay và đã chuẩn bị một đề nghị trị giá khoảng 100 triệu euro dành cho PSG.

Theo Fichajes, con số này có thể tăng lên 120 triệu euro, mức giá chưa từng có tại Bernabeu cho một tân binh chơi ở vị trí tiền vệ trung tâm.

Joao Neves đã có những bước tiến vượt bậc kể từ khi chuyển tới PSG. Mới 21 tuổi, nhưng anh đã trở thành mắt xích quan trọng trong hệ thống của đội bóng thủ đô nước Pháp. Khả năng thu hồi bóng, điều tiết nhịp độ trận đấu cùng sự năng nổ trong cả tấn công lẫn phòng ngự giúp Neves được đánh giá là mẫu tiền vệ toàn diện của bóng đá hiện đại.

Real Madrid đặc biệt quan tâm đến việc tăng cường sức mạnh khu trung tuyến giữa bối cảnh tương lai của một số cầu thủ chưa thực sự rõ ràng. Đội bóng Hoàng gia tin rằng Joao Neves có thể trở thành hạt nhân trong kế hoạch xây dựng tuyến giữa mới dưới thời Jose Mourinho.

Tuy nhiên, thương vụ này sẽ không dễ dàng. PSG hiện vẫn còn hợp đồng dài hạn với Neves và không có nhiều lý do để bán đi một trong những tài sản quý giá nhất. Vì vậy, Real Madrid có thể phải đưa ra mức phí chuyển nhượng kỷ lục mới đủ sức thuyết phục đội bóng nước Pháp ngồi vào bàn đàm phán. Dù vậy, sự xuất hiện của Mourinho, đồng hương của Neves, sẽ giúp "Los Blancos" có ít nhiều lợi thế.