Real Madrid xin lỗi thay Huijsen vì xúc phạm người châu Á

Real Madrid phát đi thông điệp xin lỗi bằng tiếng Trung Quốc trên Weibo sau khi Dean Huijsen vướng tranh cãi vì chia sẻ lại nội dung bị cho là xúc phạm người châu Á.

Huijsen vướng lùm xùm liên quan đến một bài đăng trên mạng xã hội. Ảnh: Reuters.

Real Madrid nhanh chóng có động thái chính thức tại thị trường Trung Quốc. Trên tài khoản Weibo, mạng xã hội phổ biến tại quốc gia này, CLB đăng tải thông điệp xin lỗi được cho là của hậu vệ Dean Huijsen, sau khi anh vướng vào tranh cãi trên Instagram.

Theo nội dung bằng tiếng Trung Quốc được Real công bố, Huijsen bày tỏ: "Tôi chân thành xin lỗi những người bạn Trung Quốc. Trước đó, tôi vô tình chia sẻ lại một nội dung có thông điệp xúc phạm. Điều đó hoàn toàn không có chủ ý và tôi rất tiếc vì sự khó chịu đã gây ra".

Tranh cãi nổ ra cuối tuần qua khi Huijsen, cầu thủ 20 tuổi mang hai quốc tịch Hà Lan và Tây Ban Nha, đã chia sẻ lại một hình ảnh trên Instagram. Đó là một ảnh chụp màn hình, hiện đã bị xóa khỏi tài khoản của anh, cho thấy một người gốc Á cùng hai bình luận: "Ngay cả người Trung Quốc cũng gọi anh ta là người Trung Quốc" và "Có thể bịt mắt anh ta bằng chỉ nha khoa".

Nội dung này bị nhiều người dùng Trung Quốc cho là mang tính phân biệt khi đề cập đến đặc điểm ngoại hình của người châu Á. Bài đăng sau đó đã được gỡ bỏ khỏi tài khoản cá nhân của anh.

Thông báo của Real Madrid xuất hiện trên Weibo nhưng không đăng tải đồng thời trên các nền tảng quốc tế khác.

Bài đăng của Real Madrid trên mạng xã hội Weibo.

Điều này khiến một bộ phận người hâm mộ Trung Quốc phản ứng. Nhiều ý kiến cho rằng lời xin lỗi nên được công bố rộng rãi hơn hoặc thể hiện dưới dạng video để thể hiện rõ thiện chí.

Đây không phải lần đầu Real Madrid liên quan đến sự việc tương tự. Năm 2024, CLB từng phải lên tiếng sau khi một cổ động viên có hành vi bị Đại sứ quán Trung Quốc tại Tây Ban Nha đánh giá là xúc phạm trước trận chung kết Champions League.

Khi đó, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha khẳng định phản đối mọi hành vi phân biệt chủng tộc và cho rằng đó chỉ là hành động cá nhân, không đại diện cho giá trị của CLB.

Với động thái lần này, Real Madrid cho thấy sự nhạy cảm với thị trường Trung Quốc và nỗ lực kiểm soát khủng hoảng truyền thông. Tuy nhiên, phản ứng từ người hâm mộ cho thấy câu chuyện vẫn chưa hoàn toàn khép lại.