Real Madrid tạo uy tín, MU tự hạ mình

Giải Ngoại hạng Anh đang ở trong một vị thế độc tôn trên thị trường chuyển nhượng khi ném vào đó 3,1 tỷ bảng trong hè qua và riêng Manchester United góp vào đó hơn 200 triệu bảng.

Perez vẫn là một người rất quân tử trong làng bóng đá.

Thế nhưng, Real Madrid một lần nữa chứng minh rằng tiền bạc chỉ có thể làm được đến một mức nào đó. Không ai nghi ngờ việc đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha là bậc thầy trong việc chiêu mộ những ngôi sao hàng đầu mà gần như không tốn đồng phí chuyển nhượng nào.

Khí độ của Real Madrid

Khi Real chiêu mộ Trent Alexander-Arnold từ Liverpool vào tháng 6 với giá 10 triệu euro (8,4 triệu bảng), số tiền ấy chỉ nhằm đẩy nhanh thương vụ để kịp đăng ký cho cầu thủ dự FIFA Club World Cup 2025. Thực tế, nếu chờ đợi, họ có thể sở hữu hậu vệ này hoàn toàn miễn phí vào năm 2025.

Thương vụ này đánh dấu lần thứ tư trong 5 năm gần nhất Real thắng trong “săn hàng tự do”, sau khi chiêu mộ David Alaba (2021), Antonio Rudiger (2022), Kylian Mbappe (2024) và giờ là Alexander-Arnold. Đáng nói, họ đều đến từ những đối thủ sừng sỏ ở Bayern Munich, Chelsea, PSG và Liverpool.

Real Madrid kiên nhẫn chờ đợi Alexander-Arnold.

Bình luận viên La Liga, Phil Kitromilides, nói với BBC Sport rằng thật khó cưỡng lại lời mời gọi từ đội bóng 36 lần vô địch Tây Ban Nha: “Không quan trọng bạn đến từ đâu, đã chơi cho đội nào, hay khi còn bé đội bóng trong tim bạn là ai. Đây chính là đỉnh cao, là điều lớn lao nhất mà bạn có thể làm trong sự nghiệp. Hãy lấy Trent làm ví dụ - anh ấy chơi cho đội bóng tuổi thơ của mình (Liverpool). Trent sẽ không rời đi để khoác áo bất cứ CLB nào khác ngoài Real Madrid. Đó là sức hút, là sự lộng lẫy của Real”.

Điều gây chú ý không phải là việc Real ký hợp đồng miễn phí, mà là hầu hết cầu thủ đều ý thức rằng CLB này có thể không muốn hoặc không thể trả khoản phí chuyển nhượng cao ngất. Nhưng vì khao khát được gia nhập, họ chấp nhận để hợp đồng hiện tại đi đến hồi kết.

Ngoài sự lấp lánh, Real Madrid còn khiến các cầu thủ tin tưởng vì họ không bao giờ thất hứa. Dù từng bị Kylian Mbappe “lật kèo” một lần trong vụ chuyển nhượng năm 2022, họ vẫn trải thảm đỏ đón anh về Santiago Bernabeu hè 2024. Real Madrid cũng kiên nhẫn chờ Alexander-Arnold khi kiên quyết không mua thêm hậu vệ phải vào tháng 1, trong bối cảnh Dani Carvajal bị chấn thương dài hạn.

Thực tế, việc Real trả Liverpool 10 triệu euro cho Alexander-Arnold cũng thể hiện khí độ quân tử, để cho Liverpool khỏi ấm ức vì mất trắng người, và mối quan hệ giữa hai CLB không đến mức “cạn tàu ráo máng”.

Manchester United không biết mua sắm?

Quay trở lại Manchester United trong hè này. Ngoài việc chiêu mộ thành công bộ ba tiền đạo với giá 200 triệu bảng, "Quỷ đỏ" còn làm mới đội hình bằng việc mua thủ môn chất lượng. MU cần mua thủ môn là chính xác vì Andre Onana ngày càng mất tự tin và sa sút phong độ.

Tuy nhiên, Manchester United lại chơi quá chắc lép khi “bắt cá hai tay”. Họ vừa đàm phán với thủ môn Senne Lammens của Royal Antwerp, vừa đàm phán với thủ môn Emiliano Martinez của Aston Villa.

Thậm chí, đội chủ sân Old Trafford còn liên tiếp đạt được thỏa thuận cá nhân với cả Martínez lẫn Lammens. Hoạt động của "Quỷ đỏ" tích cực đến mức nhiều người tin rằng họ sẽ mua một lúc cả hai thủ môn.

Martinez nhận được một bài học đau đớn.

Bản thân Lammens, Martinez và cả hai CLB Royal Antwerp, Aston Villa cũng chắc mẩm Manchester United sẽ chốt mua người. Do vậy, trong những trận sát giờ chuyển nhượng, cả Lammens lẫn Martínez đều không thi đấu để đảm bảo việc kiểm tra y tế sẽ suôn sẻ.

Nhưng sau khi chốt được giá với Lammens và giới thiệu thủ môn người Bỉ, Manchester United lại “quất mã truy phong”, bỏ rơi Martinez bơ vơ tại Aston Villa. Nói là “bơ vơ” cũng không quá, vì Martinez sẽ không còn được tôn trọng tại Villa Park sau khi bày tỏ ý định sang chơi cho "Quỷ đỏ" - như cách gián tiếp chê đẳng cấp Aston Villa không xứng với mình. Sẽ có nhiều cầu thủ nhìn vào trường hợp của Martinez để sau này làm bài học khi đàm phán với Manchester United.

Cho dù "Quỷ đỏ" có bao nhiêu lý do để biện minh - như đội hình đã thừa thủ môn, hay mức lương của Lammens thấp hơn nên phù hợp với tình hình tài chính - thì một sự thật không thể chối bỏ là họ đã đẩy đối tác (cả Martinez lẫn Aston Villa) vào hiểm cảnh. Sau này, khi Real Madrid và Manchester United cùng quan tâm một cầu thủ, không cần phải nghĩ nhiều, chúng ta cũng đoán được CLB nào được ưu tiên. Đó là CLB có khí độ của người quân tử.