Real Madrid đổi thái độ với Asencio

CLB chủ sân Bernabeu từ chối đề nghị bán cầu thủ sinh năm 2003 trước khi phiên chợ hè khép lại.

Asencio tạm thời yên tâm về tương lai.

Theo Fichajes, trong bối cảnh Besiktas ráo riết tìm kiếm một trung vệ mới trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè tại Thổ Nhĩ Kỳ khép lại, cái tên Raul Asencio đã nổi lên như một mục tiêu hàng đầu. Đội bóng vùng Bosphorus sẵn sàng mượn cầu thủ trẻ của Real Madrid kèm điều khoản mua đứt, với mong muốn gia cố hàng thủ đang khủng hoảng. Tuy nhiên, câu trả lời từ Bernabéu lại hoàn toàn dứt khoát: Asencio sẽ không rời đi trong hè này.

Điều đáng chú ý là chỉ vài tháng trước, tương lai của Asencio tại Real Madrid vẫn còn nhiều hoài nghi. Những sai lầm ở Club World Cup và việc bị đẩy xuống sau Eder Militao, Rudiger và Dean Huijsen từng khiến anh bị xem như “người thừa”. Thế nhưng, thái độ của ban huấn luyện đã thay đổi. Real giờ đây coi Asencio là một dự án dài hạn, người có thể trở thành mảnh ghép quan trọng trong tương lai gần.

Dù chưa đạt đến độ ổn định mong muốn, thống kê mùa 2024/25 cho thấy Asencio đã có 28 lần ra sân và tỷ lệ thắng tranh chấp tay đôi lên tới 78%. Con số này đủ để thuyết phục ban lãnh đạo rằng anh xứng đáng tiếp tục được trao cơ hội.

Quyết định của Real khiến Besiktas thất vọng nhưng lại mở ra hy vọng làm lại sự nghiệp cho Asencio. Trung vệ người Tây Ban Nha cần nỗ lực hết mình để đáp lại kỳ vọng từ HLV Xabi Alonso.