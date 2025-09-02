Isak giúp đội cũ hốt bạc

Real Sociedad nhận được số tiền đáng kể nhờ điều khoản cài vào hợp đồng bán tiền đạo Alexander Isak cho Newcastle trong quá khứ.

Isak ra mắt Liverpool.

Marca cho biết Sociedad sẽ bỏ túi 8 triệu euro từ Newcastle, sau khi Isak hoàn tất việc ký kết hợp đồng gia nhập Liverpool với mức phí 150 triệu euro hôm 1/9. Cách đây 3 năm, Sociedad bán Isak cho Newcastle với giá 70 triệu euro, cộng thêm 5 triệu euro phụ phí. CLB La Liga cài điều khoản nhận 10% từ lợi nhuận trong trường hợp Isak được bán cho đội thứ ba trong tương lai, cùng với 2% phí đào tạo.

Sociedad lãi to ở vụ này khi đội mua Isak vào mùa hè năm 2019 với giá chỉ 6,5 triệu euro từ Dortmund. Sau khi Isak ghi được 17 bàn tại La Liga trong mùa 2020/21, Sociedad chi thêm 8 triệu euro để mua toàn bộ quyền sở hữu tiền đạo này, đồng thời hủy bỏ điều khoản ưu tiên mua lại mà Dortmund nắm giữ.

Trong trường hợp Isak bị Liverpool đem bán cho một CLB thứ ba, Newcastle cũng được hưởng 10% từ lợi nhuận bán cầu thủ tương tự Sociedad.

Ngay sau khi ra mắt Liverpool, Isak không có thời gian nghỉ ngơi mà lập tức trở lại Thụy Điển để hội quân, chuẩn bị cho loạt trận FIFA Days vào tháng này. Tuyển Thụy Điển sẽ đối đầu với Slovenia và Kosovo tại vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu.

Mọi góc độ về siêu phẩm đá phạt của Szoboszlai Tối 31/8, Szoboszlai ghi bàn từ cú sút phạt ở khoảng cách 30 mét, giúp Liverpool thắng Arsenal 1-0 trên sân nhà.