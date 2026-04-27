Real Madrid ra giá kỷ lục cho Olise

  • Thứ hai, 27/4/2026 18:08 (GMT+7)
Michael Olise, ngôi sao sáng nhất trong đội hình Bayern Munich, hiện đã lọt vào tầm ngắm của Real Madrid.

Theo Fichajes, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha được cho là sẵn sàng duyệt chi con số khổng lồ 150 triệu euro để đưa cầu thủ chạy cánh người Pháp về Bernabeu.

Kể từ khi gia nhập đội bóng xứ Bavaria, Michael Olise có bước thăng tiến chóng mặt. Với kỹ thuật cá nhân điêu luyện, khả năng đột phá một chọi một thượng hạng và nhãn quan chiến thuật sắc bén, anh không chỉ là một cầu thủ chạy cánh thuần túy mà còn là "linh hồn" trong lối chơi tấn công của Bayern.

Sự đa năng giúp Olise có thể đảm nhiệm nhiều vị trí khác nhau, một yếu tố mà Real Madrid cực kỳ khao khát để làm mới hàng công.

Đáng chú ý, thương vụ này nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt từ Kylian Mbappe. Ngôi sao số một của Real Madrid được cho là rất mong muốn được sát cánh cùng người đồng hương tại La Liga.

Mối quan hệ thân thiết giữa cả hai tại đội tuyển Pháp có thể trở thành chìa khóa giúp Olise hòa nhập nhanh chóng, tạo nên "song sát" đáng sợ bậc nhất.

Tuy nhiên, việc thuyết phục Bayern Munich nhả người không bao giờ là nhiệm vụ dễ dàng. Đại diện nước Đức đang ở vị thế tài chính vững chắc và không có áp lực phải bán đi tài sản quý giá nhất của mình. Điều này buộc Real Madrid phải thực hiện một "chiến dịch lịch sử" với lời đề nghị tài chính không thể chối từ.

Mục Thể thao giới thiệu Soccernomics của hai tác giả Simon Kuper và Stefan Szymanski, cuốn sách phơi bày phần nào sự thật về nền công nghiệp bóng đá với đại diện tiêu biểu là những ông lớn như Real Madrid, Barcelona, Manchester United...

