Real Madrid lại mất danh hiệu vào tay Barcelona

Rạng sáng 12/1, Barca đánh bại Real Madrid 3-2 ở chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha tại Saudi Arabia.

Màn so tài trên sân King Abdullah Sports City diễn ra kịch tính từ đầu đến cuối. Hai CLB hàng đầu thế giới thi đấu cống hiến và tạo ra màn so tài với 5 bàn thắng, 4 trong số đó được ghi chỉ trong hơn 10 phút cuối hiệp một.

Sang hiệp hai, Raphinha sắm vai người hùng khi hoàn tất cú đúp, ấn định thắng lợi 3-2 cho Barca. Đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp, "Blaugrana" đánh bại đại kình địch ở chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha, đồng thời nối dài chuỗi phong độ ấn tượng với 10 trận toàn thắng trên mọi đấu trường, trong đó họ luôn ghi ít nhất hai bàn mỗi trận.

Với Real, họ đã thua liền 3 trận chung kết trước Barcelona chỉ trong 1 năm qua, bao gồm 2 chung kết siêu Cúp quốc gia và Copa del Rey.

Barca bảo vệ thành công chức vô địch Siêu cúp.

Real Madrid nhập cuộc đầy quyết tâm và suýt mở tỷ số sớm khi Vinicius đối mặt Joan García, nhưng thủ thành của Barcelona đã kịp thời cản phá. Dù vậy, Barcelona nhanh chóng giành lại quyền kiểm soát với lối chơi chuyền bóng quen thuộc. Lamine Yamal liên tục khuấy đảo ở cánh, còn Raphinha nổi lên như mũi khoan nguy hiểm nhất bên phía Barca với hàng loạt pha dứt điểm buộc Thibaut Courtois phải trổ tài.

Sự áp đảo ấy cuối cùng cũng được cụ thể hóa khi Raphinha lạnh lùng dứt điểm mở tỷ số ở phút 36. Tuy nhiên, Real Madrid cho thấy bản lĩnh của một đội bóng lớn khi Vinicius tỏa sáng bằng pha xử lý cá nhân đẳng cấp để gỡ hòa ở phút 45+2. Trận đấu tiếp tục bùng nổ khi Robert Lewandowski phá bẫy việt vị, nâng tỷ số lên 2-1 cho Barcelona chỉ 2 phút sau đó, trước khi Gonzalo Garcia gỡ hòa 2-2 cho "Los Blancos" từ một tình huống cố định đầy lộn xộn.

Hiệp hai chứng kiến thế trận đôi công căng thẳng, với hàng loạt pha va chạm và thẻ phạt. Courtois nhiều lần cứu thua xuất sắc, nhưng cuối cùng vẫn bất lực trước cú dứt điểm của Raphinha ở phút 76. Bóng chạm người Raúl Asencio đổi hướng, mang về bàn thắng quyết định.

Dù Real Madrid vùng lên mạnh mẽ ở những phút cuối, với Kylian Mbappe được tung vào sân, Barcelona vẫn đứng vững để lần đầu tiên kể từ năm 2011 bảo vệ thành công danh hiệu Siêu cúp Tây Ban Nha, khẳng định vị thế và bản lĩnh trong những trận cầu lớn.