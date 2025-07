Real Madrid bán đứt Rodrygo

Theo The Athletic, Real Madrid sẵn sàng để Rodrygo ra đi trong kỳ chuyển nhượng hè 2025, và Arsenal đang là đội bóng theo dõi sát sao nhất. Đội chủ sân Emirates đã tiến hành những cuộc đàm phán sơ bộ với đại diện của cầu thủ người Brazil trong vài tuần qua, trong bối cảnh mức giá của Rodrygo được định ở khoảng 90 triệu euro.

Tại Real Madrid, vị trí của Rodrygo dần trở nên lung lay khi anh chỉ ra sân 2 trong 4 trận tại FIFA Club World Cup 2025. Sự cạnh tranh khốc liệt với những ngôi sao như Vinicius Junior, Jude Bellingham, Fede Valverde, Trent Alexander-Arnold và tân binh Dean Huijsen khiến ngôi sao 24 tuổi đối mặt nguy cơ phải rời Bernabeu.

Rodrygo, người có thể chơi tốt cả hai cánh, từng được liên hệ với Liverpool trước khi gia nhập Real Madrid từ Santos năm 2019. Nếu cập bến Arsenal, anh được kỳ vọng tăng thêm chiều sâu và kinh nghiệm cho đội hình trẻ trung của HLV Mikel Arteta.

Không chỉ nhắm tới Rodrygo, Arsenal còn đưa vào tầm ngắm nhiều cái tên khác như Anthony Gordon (Newcastle), Nico Williams (Athletic Club), cùng các mục tiêu ở hàng tiền vệ như Martin Zubimendi và Christian Norgaard. Ngoài ra, họ cũng đang đàm phán để chiêu mộ trung vệ Cristhian Mosquera (Valencia) và hai tiền đạo Viktor Gyokeres, Benjamin Sesko.

Với những động thái dồn dập trên thị trường chuyển nhượng, Arsenal đang cho thấy quyết tâm nâng cấp lực lượng để chinh phục Premier League mùa giải 2025/26.

